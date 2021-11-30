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王毅会见乌干达外长奥东戈

2021年11月30日12:05 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔11月30日电 当地时间11月29日，国务委员兼外长王毅在出席中非合作论坛第八届部长级会议期间在达喀尔会见乌干达外长奥东戈。

　　王毅说，习近平主席今天宣布了对非合作重大倡议和系列举措。中国将聚焦“九项工程”，以实际行动帮助非洲实现发展振兴，中方将坚定支持非洲国家消除“免疫鸿沟”，为维护非洲人民健康安全作出更大贡献，书写新时代中非友好新篇章。

　　奥东戈表示，我认真聆听了习近平主席今天在开幕式上的重要讲话。习主席宣布的一系列对非合作新举措急非洲之所急，将极大促进非中关系发展，也有力印证了中方对非洲的坚定支持，理所当然受到非洲国家的热烈欢迎和高度肯定。乌方期待同中方就共同落实举措加强对接，推动非中合作迈上新台阶。乌方对双边关系感到满意，感谢中方为乌经济社会发展所作贡献，希望在乌产品对华出口等领域得到中方支持。

　　王毅表示，中乌政治互信不断深化，务实合作进展顺利。双方在抗击疫情中患难与共，为中乌合作注入新内涵。中方将为非洲国家农产品输华建立“绿色通道”，进一步扩大非洲输华零关税待遇产品范围，力争未来3年从非洲进口3000亿美元产品，这些都将有力促进包括乌在内的非洲国家对华出口增长，推动中乌和中非双边贸易迈上新台阶。

　　双方还就加强中乌在国际和地区事务中的协调合作交换了意见，一致同意共同维护非洲和广大发展中国家的正当权益。

(责编：胡永秋、常雪梅)

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