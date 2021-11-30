人民网阿布贾11月29日电 （记者姜宣）国家主席习近平29日晚在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。习近平指出，鼓励中国机构和企业在非洲建设中非农业发展与减贫示范村，支持在非中国企业社会责任联盟发起“百企千村”活动。在非中企履行社会责任这一重要议题，受到了当日参加在北京和达喀尔同步举行的第七届中非企业家大会与会者的热议。

在非中国企业社会责任联盟秘书长、中国五矿化工进出口商会会长江辉表示，中国对非洲“八大行动”提出三年来，中非友好合作不断走深走实，结出累累硕果。为推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展，联盟竭力打造在非中国企业履行社会责任的平台，推动企业更加深刻融入非洲国家建设，助力非洲大陆实现自主可持续发展。

今年以来，在非中国企业履行社会责任联盟重点围绕中资企业在非履行社会责任实践情况进行案例收集工作，编制了《推荐案例集》，并在本次会议期间交由企业研读、讨论。《推荐案例集》精选了40个中资企业在非履行社会责任的良好实践，基本反映了中国企业在非洲助力抗疫、创造就业、保护环境、社区建设及公益慈善等方面履责情况，得到了与会者的高度评价。

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