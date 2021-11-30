人民网联合国11月29日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军10日代表中国政府与亚洲—非洲法律协商组织秘书长、坦桑尼亚常驻联合国代表加斯顿在纽约签署《中华人民共和国政府和亚洲-非洲法律协商组织关于在中华人民共和国香港特别行政区设立区域仲裁中心的协定》。

根据协定，中国政府和亚非法协同意在中国香港特区设立区域仲裁中心，主要致力于促进亚太区域内的国际商事仲裁，与现有仲裁机构开展合作，并为仲裁裁决的执行提供协助。协定于签字之日起生效。

张军在签署仪式上表示，香港是中国的一个特别行政区，也是重要的国际金融、贸易中心。伴随着中国的发展和“一国两制”方针的落实，香港展示出光明的发展前景。中方同亚非法协决定在香港设立区域仲裁中心具有重要意义，有利于扩大亚非法协的影响，推动区域合作，有利于助力香港打造亚太地区国际法律及争议解决中心，促进特区发展。中方对区域仲裁中心的前景充满信心。

加斯顿表示，协定的签署在亚非法协历史上具有里程碑意义，是亚非法协和中方的又一合作典范。在香港设立区域仲裁中心将为亚非法协的发展注入新的动力，为亚非法协在促进区域贸易、国际投资、争端解决方面发挥更大作用提供有力支撑，期待同中方就此开展进一步沟通与合作。

亚非法协是根据万隆会议精神于1956年成立的政府间国际组织，旨在促进亚非国家就国际法问题开展交流协商，在国际法发展中反映自身诉求。亚非法协现有47个成员国和2个常任观察员国，是唯一横跨亚非的国际法合作平台。此前，亚非法协已在开罗、吉隆坡、拉各斯、德黑兰和内罗毕设立区域仲裁中心。

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