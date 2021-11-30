北海道是什么颜色？相信很多人会回答：白色。在“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”投稿者的镜头下，冬日的北海道被皑皑白雪覆盖，清澈而宁静。

《小樽天狗山》

作者：影子

“俯瞰小樽天狗山，像是进入到了《情书》中的场景，大雪下一切都很安宁。”

相关旅游信息

◆小樽天狗山

天狗山是电影《情书》的取景地。位于日本北海道小樽市区的西南方向，是小樽的最高点。在天狗山山顶可以俯瞰小樽全城，与函馆山的函馆夜景、藻岩山的札幌夜景并称为北海道三大夜景。

小樽是北海道的热门旅游城市，运河、天狗山是必打卡的景点。而夏天的天狗山，又是另外一幅景象。

《俯瞰小樽》

作者：Julie

“2019年夏天，独自一人的北海道之旅。远离大城市的喧嚣，来到小樽，乘坐缆车上山，俯瞰海边小镇，满目苍翠起伏的山丘、碧海蓝天，气温适宜、微风拂面，用手机记录下这宁静美好的画面。”

《小樽运河》

作者：许泽丰

相关旅游信息

◆小樽运河

小樽运河是北海道唯一的、也是最古老的一条运河，与北海道的开拓历史同龄，约120多年。当年的拓荒者为解决粮食、蔬菜、衣物等必需品的运输问题，设计并开凿了这条河渠。它是北海道拓荒历史的象征，也是拓荒者智慧和文化的结晶。

北海道的颜色不止是白色。在美瑛，你能欣赏到青池里最纯净的绿；在室兰，面朝大海独享一片最广阔的蓝。

《北国札记》

作者：Hanabira

“踏上普通列车，在北海道的原野悠闲自得地穿行，记录下北国的旖旎风光。”

《地球岬一瞥》

作者：Cookie

“鸟居”是极富日本特色的风物。 日本最有名的水上鸟居，恐怕当属广岛县严岛神社大鸟居。而“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”投稿者的镜头下的这座“金比罗神社鸟居”，则多了一分神秘的色彩。

《金比罗神社鸟居》

作者：潘敏

“金比罗神社鸟居建造在日本海中，个体较大、鲜艳红色搭配金子门匾非常的绚丽。冬季的道北鲜有游客，鸟居上还挂着前夜的冰雪，照片右方远处白色小锥形尖是利尻岛火山。”

相关旅游信息

◆金比罗神社鸟居

北海道的金比罗神社鸟居位于初山别村岬台公园的下方，伫立在日本海的海面上。从札幌站乘JR至留萌站约2小时，留萌站至初山别村乘巴士约1小时30分钟可到达。

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”正在进行，快把你在日本旅途中的精彩体验投稿分享给我们吧。

※关于大赛

“2021 VISIT JAPAN‘镜头中的日本’摄影大赛”是日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分，举办多年来，累计收到网友投稿作品数万张。本次大赛征稿为期3个月，主题为“深度日本”。

美食美景、传统文化、城市活力……日本旅途中的精彩体验，值得用镜头去记录。今年日本成功举办了第32届夏季奥林匹克运动会，2022年，中国将举办第24届冬季奥林匹克运动会。为此，本届大赛还特别设立了“运动题材作品奖”，欢迎大家踊跃投稿。我们将结合网络票选及专业评审，从投稿作品中评选出11个优秀获奖作品，预计于2022年2月左右揭晓。无论是手机随拍还是专业相机拍摄作品，都有机会获得高端单反套机、智能家电等豪华大奖。

详情请点击大赛官网：

http://visitjapan-photocontest.people.cn/2021/GB/index.html

※参赛方式

1、微信公众号留言

关注【人民网日文版】微信公众号，并留言投稿。收到系统自动回复后，点击投稿链接进行投稿。

2、发送电子邮件（摄影、摄像作品）

邮箱地址：photo_rmw@163.com

3、上传投稿系统（仅限摄影作品）

请填写作品相关信息，上传作品，图片大小限10M以内。请在页面上选择【单图作品投稿】或【组图作品投稿】。

(责编：苏缨翔、燕勐)