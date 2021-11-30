孙广勇

马尔代夫7000套社会住房项目。中国建筑股份有限公司供图

一栋栋蓝白相间、橘白相间、绿白相间的25层高楼矗立于马尔代夫胡鲁马累岛，在湛蓝海水与帆船的映衬下显得格外耀眼，这是中国建筑股份有限公司（简称中国建筑）承建的马尔代夫7000套社会住房项目。自去年3月交付以来，截至今年10月，入住率已超过70%。马尔代夫住房开发公司的执行董事纳瓦兹表示，这对马尔代夫意义重大。

该项目共16栋楼，目前是马尔代夫国内最高、最集中的高层住宅楼群，总建筑面积达到46.8万平方米。于2017年12月动工建设，2020年3月提前完工，为首都马累及映射到周边的近3万人改善了居住环境。按照首都马累岛14万人、1.5平方公里的面积来计算，本项目让马累的人口密度由9.33万人/平方公里降至7.33万人/平方公里。马尔代夫有超过三分之一人口居住在首都马累，这极大缓解了马尔代夫的住房压力。

46岁的萨义德是马尔代夫海关工作人员，一直租住在马累的一间小卧室。今年10月，他与妻子及1岁多的女儿改租后搬进该项目的新居，不仅月租金从原来1.4万拉菲亚（1元人民币约合2.4拉菲亚）降至9000拉菲亚，且居住空间从一卧变成了两室一厅一厨一卫，上班通勤时间也从25分钟缩短至10分钟。萨义德感慨地说：“非常幸运我有机会搬进新居，这里对我来说简直就是天堂！”

马尔代夫7000套社会住房项目。中国建筑股份有限公司供图

萨义德幸福的背后是中国企业克服各种难题日夜奋战努力的结果。首先是技术难题。该项目位于胡鲁马累岛，地质构造复杂，地层上部为珊瑚砂，下部为准焦灰岩，是国内第一次在此种地质条件下进行高层建筑设计。其次，材料难题。当地建筑资源极度匮乏，现场所有材料、物资、机械，小到一粒沙石，大到塔吊设备均需从中国及第三国进口，手续复杂繁琐。项目部积极协调国内供应商、轮船公司和项目现场，并搭建临时码头，确保物资、设备按时按量到位。

在克服诸多难题中，中国建筑创造了马尔代夫国家建筑史上七个“首次”：首次应用CFG桩+后注浆技术复合地基基础的项目；首次实现三天一层楼的建设速度；首次采用铝模施工工艺的项目；首次同时采用全钢轻型提升脚手架、半钢提升脚手架的项目；首次推行平面布置标准化的项目；首次大批量采用海沙自制砖的项目；首个基坑开挖最深的项目。

参与项目建设的孟加拉籍工人卡里姆深有感触。疫情暴发后，卡里姆一度认为项目无法按期完工，“中国人的组织能力强大，防疫与施工两不误，让人刮目相看。”业主单位负责该项目的项目经理瓦吉夫表示，“看到现在家家亮起来的灯光，犹如看到建设期间夜晚工地现场加班时的辉煌灯火。面对新冠肺炎疫情的冲击，项目提前竣工，中国公司展现了良好的应急能力和履约精神。这不仅是我们两家公司的胜利，更是马中友谊的胜利。”

随着周边配套设施逐步完善，胡鲁马累7000套住宅社区正在成为马尔代夫国内的居住中心和文化中心，为中马友谊架起了“心”的桥梁。

(责编：艾雯、常红)