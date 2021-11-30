新华社北京11月29日电 进入岁末购物季，从西海岸到东海岸，一场疯狂的“零元购”风潮席卷美国多地。商家苦不堪言。

所谓“零元购”，指不法分子聚众“快闪”式哄抢、砸抢。受害商家有大型连锁店，更有街头小商铺。警察往往无能为力，暴露美国司法体系漏洞。

11月25日夜，人们在美国加利福尼亚州洛杉矶一家奥特莱斯购物。（新华社发）

自进入11月以来，“快闪”式哄抢、砸抢在美国多地发生。上周，至少18人闯入高档连锁百货商店诺德斯特龙在加利福尼亚州旧金山市湾区的一家店，洗劫价值数以千计美元的商品。当地多家珠宝店、奢侈品店也遭哄抢。

美国有线电视新闻网援引警方消息报道，26日“黑色星期五”20时左右，至少30人闯入明尼苏达州伯恩斯维尔市一家百思买商店，抢走数量不详的电器。大约10分钟后，10至12名成人和青少年闯入附近梅普尔伍德市一家百思买商店，抢走包括电视、平板电脑和悬浮滑板在内的商品。警方赶到案发现场时，嫌疑人已经逃之夭夭。警方正在调查这两起哄抢案件是否存在关联。

11月26日，人们在美国纽约梅西百货购物。（新华社记者王迎摄）

同一天，家居建材用品零售巨头家得宝位于加州洛杉矶县莱克伍德市的一家商店遭到哄抢。洛杉矶县警察局副治安官米格尔·梅萨说，20时左右，多达10名劫匪闯入，抢走锤子、大锤、撬棍和其他工具，驾车逃离现场。警方已抓捕4名嫌疑人。

就在几小时前，一伙人闯入洛杉矶市贝弗利山一家宝缇嘉精品店，向试图阻止他们作案的店员喷洒胡椒水，随后掠走大量贵重商品。

“黑色星期五”这天，购物场所不仅遭明抢，还发生枪击事件。一名男子试图在华盛顿州肯纳威克市一家商场行窃，保安发现后将其击伤；两伙人在北卡罗来纳州达勒姆市一家商场内持枪交火，造成至少6人受伤。

11月23日，人们在美国纽约一家百货公司内乘坐扶梯。（新华社记者王迎摄）

“零元购”为何高发？据美国媒体分析，一些案件与新冠疫情有关，一些哄抢在示威演变成骚乱时发生，但更多原因源自美国司法体系和社会治安的痼疾。

一是执法部门一般不会优先处理此类案件。这类抢劫犯往往戴口罩或面罩，监控录像难以识别。即便被逮捕，他们通常不会面临严重后果。前执法官员皮特·埃利亚迪斯认为，执法部门缺乏相关资源，涉案人员甚至可能因监狱人满为患而不必坐牢，意味着此类案件有时会被搁置。并且，检察官会因案件优先级不高而缺乏起诉嫌疑人的意愿。

二是涉案人员犯罪成本较低。例如，为缓解监狱过度拥挤状况，加州一项地方性规定把盗窃重罪门槛从500美元提高到950美元。在SRMC安全咨询事务所负责人琳达·比尔看来，这意味着“对低级别犯罪而言，收益远远大于风险”，给犯罪分子“创造了操纵司法系统的机会”。

8月19日，一名警察在美国首都华盛顿国会附近执行任务。（新华社记者刘杰摄）

三是有组织犯罪集团多是“零元购”幕后黑手。他们雇人作案。伊利诺伊州司法部门负责人夸梅·拉乌尔说，犯罪集团每年给全国零售商造成大约450亿美元经济损失，“这些明目张胆的暴力犯罪是由复杂的犯罪组织所犯下的，他们参与了毒品贩运、人口贩运和其他严重罪行”。

四是销赃渠道便捷，难以打击。当事人得手后，可以经由电子商务平台等多种渠道，顺利转手赃物。这一过程几乎不受执法部门监管。埃利亚迪斯分析，大多数被盗物品都没有序列号，几乎无法追回。

比尔讽刺说：“电子商务平台作为销赃场所已经真正飞黄腾达了。”（蒋国鹏）

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