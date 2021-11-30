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习近平向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电

2021年11月30日09:28 | 来源：新华网
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新华社北京11月30日电 11月29日，联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。

习近平指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心。巴勒斯坦问题实现全面公正持久解决，巴勒斯坦和以色列两国和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展，符合巴以双方共同利益，符合地区稳定的长远目标，符合所有爱好和平、主持正义国家和人民的共同期待。解决巴勒斯坦问题必须坚持正确原则和方向。国际社会应该坚持客观公正，倡导包容互谅，以马德里和会30周年为契机，为推动巴以双方基于“两国方案”重启平等对话提供更多助力。与此同时，要继续帮助巴勒斯坦人民抗击新冠肺炎疫情，切实改善巴勒斯坦经济民生和人道主义状况。

习近平强调，中国高度关注巴勒斯坦问题，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利正义事业。中国在巴勒斯坦问题上将始终主持公道正义，积极劝和促谈，继续向巴勒斯坦方面提供人道、发展、抗疫等援助，支持联合国方面相关努力。中国是巴勒斯坦人民的真诚朋友。作为安理会常任理事国和负责任大国，中国将继续同国际社会一道，为促进巴勒斯坦问题早日解决、实现中东地区持久和平稳定作出积极贡献。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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