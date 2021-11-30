新华社北京11月29日电题：西方个别政客抵制冬奥会纯属自作多情

新华社记者孙楠

近日，美国等个别西方国家的少数政客声称，将“外交抵制”北京冬奥会。此举是他们自作多情、自我炒作、哗众取宠，除了自欺欺人毫无意义。

根据国际奥委会有关规定和奥运会惯例，一个国家的国家元首和政府首脑是应该国奥委会的邀请，作为注册贵宾出席奥运会有关活动。既然如此，他们所谓的“抵制”从何而来？显而易见，这完全是这些政客自编自导自演的又一出闹剧。

鉴于当前全球新冠肺炎疫情防控形势严峻，并不适合大规模邀请外宾来华活动，对此稍有常识和理智的人都能够理解。既然并没有收到邀请，个别西方国家的政客，强行给自己加的是什么戏呢？

冬奥会，顾名思义，是全球冬奥运动健儿的盛会，运动员才是主角。与美国等个别西方国家反华政客是否出席有何关系？北京冬奥会的成功，会体现在全球奥运健儿的精彩表现和对奥运精神的发扬光大上。某些西方政客少掺和、不添乱，冬奥会才会更精彩。

在此，我们要奉劝这些自作多情的政客歇歇吧。出于自身政治私利，将体育运动政治化，只会亵渎奥林匹克精神，损害奥林匹克事业。

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