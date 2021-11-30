人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

新华时评：西方个别政客抵制冬奥会纯属自作多情

2021年11月30日09:24 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月29日电题：西方个别政客抵制冬奥会纯属自作多情

新华社记者孙楠

近日，美国等个别西方国家的少数政客声称，将“外交抵制”北京冬奥会。此举是他们自作多情、自我炒作、哗众取宠，除了自欺欺人毫无意义。

根据国际奥委会有关规定和奥运会惯例，一个国家的国家元首和政府首脑是应该国奥委会的邀请，作为注册贵宾出席奥运会有关活动。既然如此，他们所谓的“抵制”从何而来？显而易见，这完全是这些政客自编自导自演的又一出闹剧。

鉴于当前全球新冠肺炎疫情防控形势严峻，并不适合大规模邀请外宾来华活动，对此稍有常识和理智的人都能够理解。既然并没有收到邀请，个别西方国家的政客，强行给自己加的是什么戏呢？

冬奥会，顾名思义，是全球冬奥运动健儿的盛会，运动员才是主角。与美国等个别西方国家反华政客是否出席有何关系？北京冬奥会的成功，会体现在全球奥运健儿的精彩表现和对奥运精神的发扬光大上。某些西方政客少掺和、不添乱，冬奥会才会更精彩。

在此，我们要奉劝这些自作多情的政客歇歇吧。出于自身政治私利，将体育运动政治化，只会亵渎奥林匹克精神，损害奥林匹克事业。

(责编：苏缨翔、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部