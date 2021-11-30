新华社比什凯克11月29日电（记者关建武 努尔然）上海合作组织（上合组织）以及独联体观察员团29日表示，28日举行的吉尔吉斯斯坦议会选举民主、透明。

上合组织副秘书长、上合组织观察员团团长阿希莫夫当天在吉首都比什凯克举行的新闻发布会上说，上合组织观察员团承认此次吉议会选举“是透明和民主的，没有发生违反该国法律的行为”。

独联体观察员团团长沃尔科夫说，此次吉议会选举是在自主选择基础上举行的，选举“自由、公开和透明，符合普遍公认的举行民主选举的原则”。

吉尔吉斯斯坦议会选举于28日举行。根据初步统计结果，故乡党、统一吉尔吉斯斯坦党等6个政党得票率超过进入议会的5%门槛。

来自独联体、上合组织、欧洲安全与合作组织等国际组织的730多名观察员参与监督本次选举。

吉尔吉斯斯坦今年4月11日举行宪法公投，新宪法于5月5日生效。根据新宪法，吉国家政体由议会制过渡到总统制。同时，吉议会议员人数从120人削减至90人。吉议会为一院制，任期5年。

(责编：苏缨翔、燕勐)