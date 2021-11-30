新华社北京11月29日电 应集体安全条约组织议会大会主席、俄罗斯国家杜马主席沃洛金邀请，全国人大常委会委员长栗战书29日在集体安全条约组织议会大会全体会议上发表视频致辞。

11月29日，应集体安全条约组织议会大会主席、俄罗斯国家杜马主席沃洛金邀请，全国人大常委会委员长栗战书在集体安全条约组织议会大会全体会议上发表视频致辞。新华社记者 李涛 摄

栗战书在致辞中代表中国全国人民代表大会对本次会议召开表示热烈祝贺。他表示，集体安全条约组织作为具有重要影响的区域性国际安全组织，近年来在维护各成员国的独立、主权和领土完整，促进地区和平与稳定，防范和应对地区安全新威胁、新挑战等方面，发挥着日益重要的作用。集体安全条约组织力量持续壮大，合作机制日臻成熟，合作领域不断拓展，受到域内外越来越广泛的重视。

栗战书指出，当前，世界百年未有之大变局同新冠肺炎疫情叠加共振，对各国的安全和发展形成严峻挑战。恐怖主义、极端主义和分裂主义的威胁持续上升，跨国有组织犯罪、毒品等问题愈加突出，给本地区安全与稳定带来诸多不确定因素。一些国家以意识形态划线，推行所谓“基于规则的秩序”，动辄实施单边制裁，粗暴干涉主权国家内政，对国际和地区安全治理体系和多边机制造成严重冲击。

栗战书说，习近平主席指出，面对错综复杂的国际安全威胁，合作安全、集体安全、共同安全才是解决问题的正确选择。新形势下，如何开展积极的双多边合作，有效应对层出不穷的传统和非传统安全威胁，反对单边主义、霸权主义、强权政治，是本地区各国人民面临的共同课题，需要包括各国立法机构在内的广泛力量合力应对。

栗战书表示，集体安全条约组织成员国都是中国的好朋友、好伙伴。中国同集体安全条约组织成员国开展安全等领域的合作，具备良好基础和条件。安全是平等和不可分割的，中国秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

栗战书强调，中国全国人民代表大会愿同集体安全条约组织各成员国立法机构开展灵活多样的合作，充分释放集体安全条约组织和上海合作组织等区域性安全组织和机制的潜能，携手推动高质量共建“一带一路”，促进本地区持久和平与共同繁荣，构建更加紧密的命运共同体。

(责编：苏缨翔、燕勐)