新华社北京11月29日电 国务院总理李克强11月29日以视频方式出席亚洲－非洲法律协商组织第59届会议并致辞。

李克强表示，亚非法协作为万隆会议的硕果，是唯一横跨亚非的国际法合作平台。60多年来，亚非国家充分协商、凝聚共识，促进确立了“和平共处五项原则”“共同但有区别的责任”等重大国际法理念，丰富了以联合国宪章为核心的国际法基本原则，为国际法发展作出不可磨灭的亚非贡献。习近平主席提出，要朝着构建人类命运共同体方向不断努力。当前，新冠肺炎疫情起伏反复，世界经济复苏乏力，多边主义和多边机制经受冲击。占世界人口总量四分之三的亚非国家，是坚守国际法治、践行多边主义的重要力量，应共同创造更加美好的未来。李克强提出五点建议：

第一，坚持主权平等，共同践行多边主义。始终坚持国家无论大小一律平等，充分尊重各国自主选择发展道路和模式的权利，充分尊重文明和社会制度的多样性。一国的事情应该由本国人民决定，国际上的事情应该大家共同商量着办。坚定不移践行多边主义，始终做维护主权平等、维护和平稳定的正义力量。

第二，推进互联互通，共同实现开放共赢。深化互利互惠、开放包容的伙伴关系，不断提升区域经济一体化水平。维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，提升发展中国家对国际经贸规则制定的话语权。中国将全面实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推进“支持非洲发展伙伴倡议”，同各方加强发展战略对接，推动世界经济复苏增长。

第三，筑牢疫情防线，共同强化卫生全球治理。秉持科学精神，遵循科学规律，携手抗击疫情。推动构建公平合理的疫苗分配体系，支持建设区域疫苗生产和分配中心，加强疫苗、药物研发和生产合作。

第四，加快绿色转型，共同推动可持续发展。以《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》为重要遵循，发达国家率先减少排放、停止污染，切实为发展中国家提供资金、技术、能力建设等支持；发展中国家根据自身国情实际，均衡有序推动绿色低碳转型。

第五，秉持公平正义，共同加强国际法治。坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。以良法促善治，在多边机构改革中增加发展中国家代表性和发言权。积极参与深海、极地、外空、网络、数字等新兴领域的新机制新规则建设，保障亚非人民共享发展成果的权利。

李克强宣布，中国将同亚非法协在香港特别行政区设立区域仲裁中心，为亚非国家提供更加便捷高效的争端解决服务。

李克强指出，面对人类面临的挑战，亚非国家共同肩负着坚守国际法治、践行多边主义的重要责任。相信亚非法协将进一步凝聚发展中国家力量，为共同建设更加美好的世界作出新的重要贡献。

亚非法协第59届会议在香港以线上线下方式举办，来自成员国、常任观察员国以及有关国家和国际组织的约200位代表与会，香港特别行政区行政长官林郑月娥发表视频致辞。

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