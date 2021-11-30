11月29日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表题为《同舟共济，继往开来，携手构建新时代中非命运共同体》的主旨演讲。新华社记者 黄敬文 摄

新华社北京11月29日电

同舟共济，继往开来，携手构建新时代中非命运共同体

——在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上的主旨演讲

（2021年11月29日）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的萨勒总统，

尊敬的各位同事、各位嘉宾、各位朋友：

很高兴出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式。首先，我谨对萨勒总统和塞内加尔政府为本次会议所作的精心准备，表示诚挚的感谢！对各位同事和嘉宾出席会议，表示热烈的欢迎！

今年是中非开启外交关系65周年。65年来，中非双方在反帝反殖的斗争中结下了牢不可破的兄弟情谊，在发展振兴的征程上走出了特色鲜明的合作之路，在纷繁复杂的变局中谱写了守望相助的精彩篇章，为构建新型国际关系树立了光辉典范。

各位朋友！

中非关系为什么好？中非友谊为什么深？关键在于中非双方缔造了历久弥坚的中非友好合作精神，那就是“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”。这是中非双方数十年来休戚与共、并肩奋斗的真实写照，是中非友好关系继往开来的力量源泉。

今年是中国恢复在联合国合法席位50周年。在此，我谨向当年支持中国的广大非洲朋友表示衷心的感谢！我愿郑重重申，中国永远不会忘记非洲国家的深情厚谊，将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲朋友一道，让中非友好合作精神代代相传、发扬光大。

各位朋友！

我在2018年中非合作论坛北京峰会上提出构建更加紧密的中非命运共同体，得到非方领导人一致赞同。3年多来，中非双方并肩携手，全力推进落实“八大行动”等峰会成果，完成了一大批重点合作项目，中非贸易额和中国对非洲的投资额稳步攀升，几乎所有论坛非方成员都加入了共建“一带一路”合作大家庭，为中非全面战略合作伙伴关系注入了强劲动力。

千里之行，始于足下。站在构建新时代中非命运共同体的历史起点上，我愿提出4点主张。

第一，坚持团结抗疫。我们要坚持人民至上、生命至上，弘扬科学精神，支持疫苗知识产权豁免，切实保障疫苗在非洲的可及性和可负担性，弥合“免疫鸿沟”。

第二，深化务实合作。我们要开创中非合作新局面，扩大贸易和投资规模，共享减贫脱贫经验，加强数字经济合作，促进非洲青年创业和中小企业发展。我在今年联合国大会上提出的全球发展倡议，同非盟《2063年议程》和联合国2030年可持续发展议程高度契合，欢迎非洲国家积极支持和参与。

第三，推进绿色发展。面对气候变化这一全人类重大挑战，我们要倡导绿色低碳理念，积极发展太阳能、风能等可再生能源，推动应对气候变化《巴黎协定》有效实施，不断增强可持续发展能力。

第四，维护公平正义。世界需要真正的多边主义。和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类的共同价值，是中非双方孜孜以求的共同目标。我们都主张走符合自身国情的发展道路，都致力于维护发展中国家权益，都反对干涉内政、种族歧视、单边制裁。我们要理直气壮坚持发展中国家的正义主张，把我们的共同诉求和共同利益转化为共同行动。

各位朋友！

本次会议前，中非双方共同制订了《中非合作2035年愿景》。作为愿景首个三年规划，中国将同非洲国家密切配合，共同实施“九项工程”。

一是卫生健康工程。为实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种新冠疫苗的目标，我宣布，中国将再向非方提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。中国还将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。

二是减贫惠农工程。中国将为非洲援助实施10个减贫和农业项目，向非洲派遣500名农业专家，在华设立一批中非现代农业技术交流示范和培训联合中心，鼓励中国机构和企业在非洲建设中非农业发展与减贫示范村，支持在非中国企业社会责任联盟发起“百企千村”活动。

三是贸易促进工程。中国将为非洲农产品输华建立“绿色通道”，加快推动检疫准入程序，进一步扩大同中国建交的最不发达国家输华零关税待遇的产品范围，力争未来3年从非洲进口总额达到3000亿美元。中国将提供100亿美元贸易融资额度，用于支持非洲出口，在华建设中非经贸深度合作先行区和“一带一路”中非合作产业园。中国将为非洲援助实施10个设施联通项目，同非洲大陆自由贸易区秘书处成立中非经济合作专家组，继续支持非洲大陆自由贸易区建设。

四是投资驱动工程。中国未来3年将推动企业对非洲投资总额不少于100亿美元，设立“中非民间投资促进平台”。中国将为非洲援助实施10个工业化和就业促进项目，向非洲金融机构提供100亿美元授信额度，重点扶持非洲中小企业发展，设立中非跨境人民币中心。中国将免除非洲最不发达国家截至2021年年底到期未还的政府间无息贷款债务。中国愿从国际货币基金组织增发的特别提款权中拿出100亿美元，转借给非洲国家。

五是数字创新工程。中国将为非洲援助实施10个数字经济项目，建设中非卫星遥感应用合作中心，支持建设中非联合实验室、伙伴研究所、科技创新合作基地。中国将同非洲国家携手拓展“丝路电商”合作，举办非洲好物网购节和旅游电商推广活动，实施非洲“百店千品上平台”行动。

六是绿色发展工程。中国将为非洲援助实施10个绿色环保和应对气候变化项目，支持“非洲绿色长城”建设，在非洲建设低碳示范区和适应气候变化示范区。

七是能力建设工程。中国将为非洲援助新建或升级10所学校，邀请1万名非洲高端人才参加研修研讨活动。实施“未来非洲－中非职业教育合作计划”，开展“非洲留学生就业直通车”活动。中国将继续同非洲国家合作设立“鲁班工坊”，鼓励在非中国企业为当地提供不少于80万个就业岗位。

八是人文交流工程。中国愿支持所有非洲建交国成为中国公民组团出境旅游目的地国。在华举办非洲电影节，在非洲举办中国电影节。举办中非青年服务论坛和中非妇女论坛。

九是和平安全工程。中国将为非洲援助实施10个和平安全领域项目，继续落实对非盟军事援助，支持非洲国家自主维护地区安全和反恐努力，开展中非维和部队联合训练、现场培训、轻小武器管控合作。

各位朋友！

塞内加尔开国总统桑戈尔曾经写道，“让我们向新生的世界报到吧。”我相信，在中非双方共同努力下，这次中非合作论坛会议一定能够取得圆满成功，凝聚起中非27亿人民的磅礴力量，推动构建高水平中非命运共同体。

谢谢大家。

(责编：苏缨翔、燕勐)