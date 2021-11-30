新华社东京11月29日电（记者郭丹、王子江）日本奥委会主席山下泰裕和前首相福田康夫29日在这里双双表达了对北京冬奥会成功举行的祝愿。山下泰裕还透露，日本将派出大规模代表团参加北京冬奥会。

山下泰裕和福田康夫是在中国驻日本使馆主办的“一起向未来”北京冬奥之家主题展开幕式讲话中作上述表示的。山下泰裕说，（2022年）1月29日，参加北京冬奥会的日本代表团将举行成立仪式，代表团规模超过200人，他本人也将随团前往北京。

这位日本前柔道传奇人物在讲话中说，不久前国际奥委会主席巴赫及世界多国（地区）奥委会负责人在希腊举行会议，均表示期待北京冬奥会盛大开幕并取得成功。他衷心希望包括中日在内的东亚各国（地区）通过体育交流，不断增进相互理解和友好感情。他祝愿北京冬奥会取得成功，给疫情之下的世界带去希望和光明、勇气与活力。

前首相福田康夫表示，疫情之下，北京冬奥会筹备工作仍全面扎实推进，希望各国（地区）运动员在比赛中取得好成绩，祝愿并期待北京冬奥会成为一届出色、精彩、成功的大会。他还说，自己将同日本有关方面一道，为北京冬奥会成功举办提供最大限度的支持和协助。

长野县知事阿部守一也通过视频在开幕式上致辞，他衷心祝愿北京冬奥会取得圆满成功，并说，作为1998年冬奥会的举办地，长野愿同中方加强奥运合作，推动两国各领域友好交流。

中国驻日本大使孔铉佑在开幕式上致辞时说，北京冬奥会冲刺阶段的各项筹备工作正在扎实推进，各赛区将为世界各国（地区）运动员的精彩发挥创造最佳竞技环境，兑现中国向国际社会所作庄严承诺。他表示明年是中日邦交正常化50周年，期待各界以两国领导人达成的“构建契合新时代要求的中日关系”重要政治共识为指引，以北京冬奥会为契机，推动两国关系持续改善发展。

北京冬奥组委对外联络部副部长万学军也通过视频致辞，介绍了北京冬奥会最新筹备情况。日本前众议长河野洋平、体育厅审议官星野芳隆、日中友好会馆会长代行宫本雄二、日中友好协会副会长桥本逸男、东京都日中友协会长宇都宫德一郎、日中协会理事长濑野清水、前日本冰球国手堀珠花、落语家（日式单口相声名家）林家三平等日本政治、经济、文体、友好团体等各界知名人士参加了当天的开幕仪式。

本次展览在东京中国文化中心举行，共展出各类图片一百余张，视频等多媒体素材十多个，并设置了多个观众体验互动环节，展览将持续至12月5日。

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