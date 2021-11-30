人民网东京11月29日电 （记者岳林炜）当地时间11月29日，由中国驻日本大使馆主办的“一起向未来”北京冬奥之家主题展在东京中国文化中心盛大开幕。中国驻日本大使孔铉佑及日本前首相福田康夫、前众议长河野洋平、日本奥委会主席山下泰裕、日本体育厅审议官星野芳隆、日中友好会馆会长代行宫本雄二、日中友好协会副会长桥本逸男、东京都日中友协会长宇都宫德一郎、日中协会理事长濑野清水、前日本冰球国手堀珠花、落语家林家三平等日本政治、经济、友好团体、文体等各界知名人士，在日中企协会长王家训、日本华侨华人联合总会兼东京华侨总会会长陈隆进、全日本华侨华人社团联合会会长贺乃和、日本中华总商会会长萧敬如、日本横滨山手中华学校校长张岩松、全日本中国留学生学友会会长夏杨等中资机构等华人华侨及留学生代表，驻日外交使团代表，以及两国媒体代表共120余人出席开幕式。北京冬奥组委对外联络部副部长万学军及日本长野县知事阿部守一发来视频致辞。

孔铉佑大使在致辞中表示，目前，北京冬奥会冲刺阶段的各项筹备工作正在扎实推进，各赛区将为世界各国运动员的精彩发挥创造最佳竞技环境，兑现中国向国际社会所作庄严承诺。孔铉佑大使介绍了北京冬奥会筹备进展和办会理念，表示明年是中日邦交正常化50周年，期待各界以两国领导人达成的“构建契合新时代要求的中日关系”重要政治共识为指引，以北京冬奥会为契机，推动两国关系持续改善发展。期待一届“绿色、共享、开放、廉洁”的北京冬奥会为解决全球性课题提供启示，加速人类命运共同体构建进程，一起迈向更加美好的未来。

福田康夫表示，疫情之下，北京冬奥会筹备工作仍全面扎实推进，希望各国运动员在比赛中取得好成绩，祝愿并期待北京冬奥会成为一届出色、精彩、成功的大会。我将同日本有关方面一道，为北京冬奥会成功举办提供最大限度支持和协助。

日本奥委会主席山下泰裕表示，1月29日，参加北京冬奥会的日本代表团将举行成团仪式。代表团规模超过200人，我本人也将随团前往北京。不久前国际奥委会主席巴赫及世界多国奥委会负责人在希腊举行会议，均表示期待北京冬奥会盛大开幕并取得成功。衷心希望包括中日在内的东亚各国通过体育交流，不断增进相互理解和友好感情。祝愿北京冬奥会取得成功，给疫情之下的世界带去希望和光明、勇气与活力。

北京冬奥组委对外联络部副部长万学军在视频致辞中介绍北京冬奥会最新筹备情况，表示中日两国一衣带水，友好交往源远流长，北京冬奥组委也始终与东京奥组委保持密切联系，在诸多方面达成合作共识。我们愿意继续加强与日方的沟通合作，充分借鉴东京办奥经验，为中日两国以奥运为平台的交流合作奠定良好基础。

长野县知事阿部守一在视频致辞中表示，衷心祝愿北京冬奥会取得圆满成功。此前中方派出大规模代表团参加东京奥运会，向世人奉献激动人心的精彩表现，对此表示感谢。作为1998年冬奥会举办地，长野愿同中方加强奥运合作，推动两国各领域友好交流。

开幕式上，与会嘉宾共同观看北京冬奥会宣传片及主题展，听取主办方现场讲解，深入了解北京冬奥会筹办历程及项目设置、场馆建设、防疫措施、测试进展等情况，纷纷称赞中方防疫有力、准备有序，祝福并期待北京冬奥会取得圆满成功。

孔铉佑大使与主要嘉宾还饶有兴致地体验了冰球、冰壶等冬奥比赛项目，通过VR系统观看了北京冬奥会场馆情况，并在签字墙留下了对北京冬奥会的祝福。此次主题展共展出各类图片一百余张，视频等多媒体素材10多个，并设置了多个观众体验互动环节。据悉，展览将持续至12月5日。

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