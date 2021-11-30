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外交部评美国举办所谓“民主峰会”：复活冷战思维的危险之举

2021年11月30日08:55 | 来源：新华网
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新华社北京11月29日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌29日表示，美国举办所谓“民主峰会”是复活冷战思维的危险之举，引起国际社会高度警惕。中方呼吁各界有识之士共同抵制反民主、伪民主行径，共同维护国际团结与合作，共同推动世界和平与发展。

当日例行记者会上，有记者问：25日，匈牙利外长西雅尔多对美国主办的“民主峰会”提出批评称，该“峰会”具有美国国内政治特征。中国驻美大使秦刚和俄罗斯驻美大使安东诺夫近期也联名撰文，指出美国自行决定谁是“民主国家”、谁不是，是典型的冷战思维，将在世界上煽动意识形态对立和矛盾，制造新的分裂。请问发言人对此有何评论？

汪文斌说，一段时间以来，国际上对美国主办所谓“民主峰会”的批评之声一浪高过一浪，这体现了国际社会对美国此举的普遍质疑和反对。

汪文斌说，美国举办“民主峰会”有没有道义性和合法性？美国自身民主状况千疮百孔。有关民调显示，全球44%的人认为美国是全球民主的最大威胁，81%的美国民众认为美国民主面临来自国内的严重威胁。美国是民主的信用透支者，“美式民主”早已破产。美国却还继续打着民主旗号干涉别国内政、侵犯别国主权，违反国际法基本原则和国际关系基本准则。美国举办“民主峰会”既不合理，也不合法，不过是“内病外治”、对外转移美国内问题和矛盾的惯用伎俩。

汪文斌说，美国举办“民主峰会”到底是为民主还是反民主？一个国家是否民主，归根到底应该由这个国家的人民来评判，而不是由某个外国指手画脚、妄加评论。衡量民主的标准应该看是否符合本国人民的需要，是否使本国人民有足够的参与感、满足感、获得感。美国根据自己的好恶来断定哪些国家民主，哪些国家不民主，用美国一国的尺度来衡量各国民主的好坏，这是把民主“私有化”，是对民主精神的背叛，是地地道道的反民主行径。

汪文斌说，美国举办“民主峰会”是真民主还是伪民主？民主是全人类共同价值。各国不仅应在国内提倡民主，也应当支持国际关系民主化和法治化，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。美国打着民主旗号在世界上划分阵营、制造分裂，是醉翁之意不在酒，企图将民主工具化、武器化，借以推进自身地缘战略，是披着民主外衣、行推进霸权之实。

“今年是冷战结束30周年。美国举办‘民主峰会’是复活冷战思维的危险之举，引起国际社会高度警惕。我们呼吁各界有识之士共同抵制反民主、伪民主行径，共同维护国际团结与合作，共同推动世界和平与发展。”汪文斌说。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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