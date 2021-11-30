新华社德黑兰11月29日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德29日表示，美国政府应在新一轮伊核谈判中放弃美前总统特朗普时期实施的对伊极限施压政策。

哈提卜扎德在当天的例行记者会上表示，美方为了维持特朗普时期失败的对伊政策，在前6轮伊核谈判中浪费了很多时间。伊方带着善意和取得成果的决心参加新一轮谈判。希望各方抓住这个机会，因为机会的窗口“不会永远敞开”。

哈提卜扎德还表示，伊朗正朝着取消对伊制裁的方向迈进。在奥地利首都维也纳的伊朗谈判小组将专注于解除对伊制裁。

据哈提卜扎德介绍，在新一轮谈判中，伊朗和美国将不会通过直接接触的方式进行会谈。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。伊朗和欧盟11月3日宣布，新一轮会谈于11月29日在维也纳举行。

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