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中非企业家大会：中非经贸投资合作飞速发展

2021年11月30日08:50 | 来源：新华网
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新华社北京11月29日电（记者谢希瑶）中国贸促会会长高燕29日在第七届中非企业家大会上说，中非工商界努力克服新冠肺炎疫情和世界经济低迷的双重影响，推动中非经贸合作逆势而上，贸易额达历史同期最高位，投资合作实现飞速发展。

中非企业家大会是中非合作论坛框架下的重要配套经贸活动，是中非工商界最高层级的对话交流机制。本届大会主会场设在北京，以线上线下形式举行，来自中非政商界代表就深化贸易投资合作、推动工业化和数字化发展、加快疫后经济复苏、促进可持续发展等议题进行深入探讨。

中非合作论坛成立20年来，中非贸易额和中国对非直接投资存量分别增长了20倍和100倍，新冠肺炎疫情影响下仍逆势增长。商务部副部长任鸿斌通过视频致辞说，中非贸易规模持续扩大，2020年达1870亿美元，跨境电商等外贸新业态新模式蓬勃发展；中国企业对非直接投资持续增长，一批中非企业合作实施的铁路、电力等重大基础设施和民生项目建成投入运营。

高燕介绍，中国工商界一方面积极支持和组织在非投资企业复工复产，助力非洲保障产业链、供应链稳定，推动非洲经济复苏；另一方面深度融入非洲市场发展变化，参与非洲工业化进程，积极投资基础设施、数字经济等领域，助力非洲国家提升自主发展能力和产业发展水平，为非洲可持续发展注入新动力。

2018年，中非合作论坛北京峰会成功举办，引领中非经贸投资合作迈入新发展阶段。任鸿斌说，3年来，46个非洲国家和非盟委员会同中方签署了共建“一带一路”合作协议，“丝路电商”等合作机制也在积极推进。中国重视和发挥中非合作论坛的顶层设计和战略引领作用，推动北京峰会“八大行动”高质量落实，600亿美元配套资金落实到位，成果广泛惠及中非人民。

任鸿斌表示，中国将继续向有需要的非洲国家提供疫苗和抗疫物资援助，指导企业在非洲国家开展疫苗生产合作；加强同非洲国家沟通协调，推动形式多样的投资便利化安排；与非洲国家加强战略对接，增强中非经贸合作政策的针对性、时效性；积极参与非洲绿色经济循环经济发展，让绿色成为中非共建“一带一路”底色；支持中非企业通过贸易和投资等方式，提升海运、航空、铁路、公路等领域合作水平，在物流基础设施信息化建设等方面加强合作。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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