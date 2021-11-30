2021年11月26日，中国驻葡萄牙大使馆在线举办2022年“欢乐春节”动员会。使馆“欢乐春节”活动领导小组和旅葡华侨华人“欢乐春节”组委会成员分别汇报2022年“欢乐春节”活动设想及筹备情况。使馆全体馆领导、各处室负责人，葡萄牙中华总商会会长蔡文显等旅葡侨团代表、中资企业代表、旅葡学生学者及中文媒体代表等60余人出席，并就办好活动建言献策。使馆首席馆员许志达公参主持，赵本堂大使做总结讲话。

旅葡华侨华人2022年“欢乐春节”活动组委会主席、葡萄牙中华总商会会长蔡文显说，“欢乐春节”是旅葡华人最期待的节庆活动，广大旅葡侨胞将继续大力支持活动举办，向葡各界展示中华文化、增进两国人民友谊。其他与会侨领、中资企业及留学生代表表示，自首届葡萄牙“欢乐春节”举办以来，大家亲身感受到节目质量越来越高、活动规模越来越大、影响范围越来越广，不仅是传播中华文化的“戏台”，更是彰显新时代中国辉煌成就的“平台”、向葡社会各界展示旅葡中华儿女心怀祖国、拼搏奋进精神风貌的璀璨“舞台”，为中葡共建“一带一路”绘就了靓丽风景，为促进两国人民民心相通注入强劲动力，大家一定精诚团结，为办好活动贡献力量。

最后，赵大使表示，经过大家连续8年的共同努力，葡萄牙“欢乐春节”已成为弘扬中华优秀传统文化、拉近中葡人民友谊感情、凝聚旅葡中华儿女人心的重要文化品牌。2022年“欢乐春节”活动不仅承接党的百年华诞、“十四五”开局，而且喜迎北京冬奥开幕和党的二十大召开，具有承前启后、继往开来的重要意义。

赵大使强调，不久前，党的十九届六中全会胜利召开并审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，必将对在新时代坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴，产生重大而深远的意义。《决议》明确指出“两个确立”，是时代呼唤、历史选择、民心所向。相信在葡同胞作为中华儿女重要一员，一定备受鼓舞，必将以更饱满的热情投入到2022年葡萄牙“欢乐春节”活动中来。

赵大使就办好2022年“欢乐春节”活动提出几点希望：一要提高认识、着眼大局，全流程全方位奋勇担当，让2022年葡萄牙“欢乐春节”活动再上新台阶。二要服从指挥、听从部署，切实履行团结协作、群策群力、分工明确、责任到人原则，件件有着落、事事显成效。三要发挥各自优势特长，集思广益、精诚协作，有钱出钱，有力出力，为办好活动积极参与、全力奉献。四要多渠道、多角度、多平台做好活动宣传，提升活动知名度，争做中葡友好交流的民间使者。五要绷紧安全意识，始终将健康安全、廉洁安全放在第一位，确保活动人员健康、支出有据、稳妥落实。驻葡使馆将一如既往秉持“以人民为中心”思想和“外交为民”理念，做在葡中国同胞的坚强后盾。

葡萄牙“欢乐春节”活动已连续举办8届，第9届活动将于2022年2月1日（农历大年初一）通过线上平台举办，同时线下将在里斯本自由大道、雷伊斯海军上将大街等主要干道布置春节装饰，邀请葡社会各界与中国人民一道共度新春佳节。

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