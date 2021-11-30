新华社维也纳11月29日电（记者于涛 李学军）伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议29日在奥地利首都维也纳举行，重启新一轮美伊恢复履约谈判进程。

11月29日，媒体记者在奥地利维也纳伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会场外拍摄。新华社记者郭晨摄

当天下午，会议在维也纳科堡酒店举行。欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持会议，伊朗副外长巴盖里、俄罗斯、英国、法国、德国相应官员与会，中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群出席会议。

王群表示，此次联委会会议是美伊恢复履约谈判于今年6月暂停后重启的首次会议，具有重要意义，也充分说明对话和谈判是解决伊核问题的唯一正道。今年4月以来的6轮恢复履约谈判初步达成了案文。中方支持在案文基础上继续推进谈判，尊重各方的正当权益和合理关切，同时采取灵活态度，发挥政治智慧，创造性地解决谈判未决问题，恢复全面协议各方权利和义务的平衡，争取谈判早日达成协议。

莫拉在会后向媒体表示，当天在联委会会议上看到的情况“非常积极”，伊朗代表团表现出让伊核协议恢复生机的意愿。伊方接受过去6轮会谈的成果，谈判将在此基础上继续进行。

11月29日，在奥地利维也纳，伊朗副外长巴盖里准备出席伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议。新华社记者郭晨摄

俄罗斯谈判代表、俄罗斯常驻维也纳联合国代表乌里扬诺夫通过社交媒体表示，新一轮会谈开局“相当成功”。

美国总统伊朗事务特使马利也率代表团抵达维也纳。因美国已退出伊核协议，且伊朗拒绝通过直接接触的方式与美方进行会谈，美方代表不能出席会议。美方将间接参加会谈。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。在6月20日结束第六轮会谈之后，由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。伊朗和欧盟11月3日宣布，伊核协议谈判将于29日重启。

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