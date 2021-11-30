新华社达喀尔11月29日电（记者曹凯 王子正）为期两天的中非合作论坛第八届部长级会议29日在塞内加尔首都达喀尔开幕。与会的论坛非方共同主席国塞内加尔总统及科摩罗总统、刚果民主共和国总统当天在开幕式上发表讲话，高度评价论坛北京峰会以来非中相关领域合作取得的成果，表示愿与中方巩固团结友好、深化互利合作，开启中非关系新时代，构建新时代中非命运共同体。

塞内加尔总统萨勒在现场发表讲话时表示，他为非中各领域合作所取得的成就感到自豪，对中国支持非洲国家应对新冠疫情、推动经济复苏表示感谢。

他说，中非合作论坛成立以来，非中一直以务实和有效的方式携手合作，友谊、团结、信任和尊重是论坛的力量所在，这种力量应该继续承载我们对未来非中关系的愿景和抱负，推动构建新时代中非命运共同体。他期待未来非中双方进一步加强团结合作，以适应日益增多的变化，共同应对全球挑战。

科摩罗总统阿扎利发表视频讲话说，非中合作取得历史性成就，在维护和平与安全、消除贫困、应对气候变化等领域，非中合作成果都令人欣慰。未来，我们将努力确保非中友好合作关系继续得到巩固，特别是在“一带一路”倡议合作框架下实现更好的互联互通和更高效的经济增长。

刚果民主共和国总统齐塞克迪在视频讲话中说，期待本届会议期间与会各方展开对话，回顾以往合作成果，规划未来三年及更长一段时间非中关系发展方向，进一步加强团结与合作。

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