新华社达喀尔11月29日电 当地时间11月29日，在中非合作论坛第八届部长级会议即将开幕之际，国务委员兼外长王毅在达喀尔会见刚果（金）副总理兼外长卢通杜拉。

王毅表示，中刚友谊历经国际风云变幻考验，在共同发展振兴进程中不断深化。两国元首达成重要共识，为两国关系发展指明了方向。中方赞赏刚方坚定奉行对华友好政策，愿同刚方加强团结互信，扩大合作，帮助刚方将资源优势转化为发展优势，形成推动国家经济发展的强劲动力。

卢通杜拉表示，中国是刚最重要的合作伙伴。刚方珍视刚中友谊，将一如既往坚定支持中方维护主权和领土完整。刚中强有力、典范性的双边关系不会受任何外部因素影响。刚方高度赞赏中方为非洲发展提供无私支持和帮助，相信本届部长级会议将取得圆满成功。

王毅强调，中国党和政府坚持以人为本的执政理念，高度重视境外中国企业和人员安全。中方极为关注近期在刚接连发生中国公民被绑架、杀害等恶性案件。希望刚方尽快解救被绑架人员并采取坚决有效措施消除各种隐患，切实加强对在刚中国公民的安全保护，为双方合作创造安全稳定的环境。

卢通杜拉说，刚方高度重视中方关切，将采取负责任态度和强有力措施，加紧立案调查，解救被绑架人员，严惩肇事凶手，维护国家安全，恢复刚东地区稳定。

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