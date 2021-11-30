新华社达喀尔11月29日电 当地时间11月29日，在中非合作论坛第八届部长级会议即将开幕之际，国务委员兼外长王毅在达喀尔会见刚果共和国国际合作部长克里斯特尔。

王毅请克里斯特尔向萨苏总统转达习近平主席的亲切问候，表示两国元首建立了牢固互信和良好关系，为中刚关系发展提供了重要政治保障。中方愿同刚方加强相互支持和战略对接，推动各领域合作稳步推进。中方愿做刚发展振兴进程中最可靠的合作伙伴，支持刚方增强自主发展能力，实现多元化发展。

克里斯特尔请王毅转达萨苏总统对习近平主席的良好祝愿，衷心祝贺中国共产党百年华诞和中国取得的伟大成就。他表示，萨苏总统珍视同习近平主席的友谊，亲自关心推动双边关系发展。刚方高度赞赏中方为刚方发展和抗疫提供的支持帮助，将永远同中国站在一起。刚中共建“一带一路”合作质量高、成果多，两国产能合作为非中合作发挥着示范作用。刚方愿同中方进一步加强全方位合作，造福两国人民。中国对非洲发展的贡献世所公认。相信本届部长级会议将取得圆满成功，极大促进非中友好与合作。

王毅说，中国共产党团结带领中国人民胜利完成第一个百年奋斗目标，正开启迈向第二个百年奋斗目标的伟大征程，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。中国的发展是和平进步力量的增强、发展中国家力量的增长，得到广大非洲国家的支持。中国愿同非洲国家加强团结合作，帮助非洲实现更快发展，共同维护发展中国家正当权益。

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