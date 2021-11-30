本报记者 李志伟

走进美国弗吉尼亚州的一家商店，记者发现这里的圣诞节商品较往年少了许多，店里还有不少空货架。在另一家超市货架上，记者还看到了贴着限购卫生纸的标签。记者通过网上购物平台购买的一些商品已经延迟一个多月还没有发货。

当前，困扰美国的供应链受阻问题日益凸显。美国“小企业脉搏调查”显示，45%的小企业主表示他们正遭遇供货延迟。《福布斯》杂志网站报道说，一些规模较小的公司正面临生存危机。

美国商务部近日公布的数据显示，今年第三季度，美国实际国内生产总值按年率计算增长2.1%，远低于第二季度6.7%的增幅。经济学家认为，供应链瓶颈问题将是制约未来美国经济增长的主要因素。《华尔街日报》10月份对67名经济学家进行的调查显示，约一半受访经济学家认为，供应链瓶颈问题将是未来12—18个月美国经济面临的最大下行风险；45%的经济学家预计，到明年下半年美国供应链瓶颈问题才会出现实质性改善。

麦肯锡咨询公司的一份报告指出，因疫情反复，供应链容易受到冲击。美国近年来的贸易保护主义和单边主义政策，加剧了供应链受阻问题。美国服装和鞋类协会致信美国贸易代表称，美国的贸易政策令供应链受阻问题雪上加霜，“供应链问题正在损害美国制造商的利益，让美国经济复苏失速”。

供应链受阻还凸显美国基础设施老化、劳动力短缺与劳动参与率不足等问题。美国货车运输协会称，美国卡车司机当前缺口高达8万人。根据美国劳工部发布的数据，7月份仓库行业出现49万个职位空缺，8月份美国约有430万人辞职，这些数字均创纪录。美国企业竞争力研究所高级研究员洛约拉认为，港口发展受制于《琼斯法案》也是供应链受阻的一个重要原因。《琼斯法案》要求在美国港口之间运输的船舶必须由美国人拥有、制造和运营，导致港口竞争力不强。为解决主要港口阻塞问题，美国政府11月上旬宣布，在未来45天内为港口拨款2.4亿美元，并在60天内确定美国陆军工程兵团在沿海港口和内河航道的建设项目。据称，这项计划将提供40多亿美元的资金，用于修复过时的基础设施和为大型货船加深港口。

“几乎没有迹象表明供应链受阻问题会很快消失。”《华盛顿邮报》评论说。美国“通讯员”新闻网的报道认为，在通货膨胀与供应链问题的共同影响下，美国消费者对经济复苏的前景越发悲观。美联社报道称，调查显示65%的受访者认为美国经济是“糟糕的”。

（本报华盛顿11月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月30日 17 版）

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