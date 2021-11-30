本报记者 赵益普

“跑道已清空，请起飞。”随着机场塔台发出的指令，机长尤京驾驶的飞机缓缓驶向跑道，加速后腾空而起。经过各种规定动作飞行，半个小时后，飞机平稳落地。跑道边的人群报以热烈的掌声和欢呼声。

这是不久前柬埔寨澜湄大学培训中心教练机首飞仪式的场景。此次成功首飞，标志着柬埔寨拥有了第一架用于民航飞行培训的飞机，为柬埔寨民航专业人才培养掀开了新的一页。11月25日，澜湄大学培训中心第一批飞行学员进入单发飞行培训阶段。柬埔寨民航局按规定为第一批飞行学员颁发了学生飞行执照和飞行记录本。

柬埔寨澜湄大学由中柬合资设立，是澜湄航空集团有限公司、柬埔寨政府以及中国专业高校三方联合打造的一所综合性本科学历大学，下设民航学院、飞行学院、国际民航模拟机中心等机构。澜湄大学培训中心成立于2020年12月，是柬埔寨唯一一家获得柬埔寨民航局认证的航空专业飞行培训机构，可提供轻型飞机的实际飞行和维修培训。

“柬埔寨航空人才资源不足。可以在本土培训民航飞行员，这很有意义。”柬埔寨空军副总司令贡莫尼表示，希望柬中双方继续通过澜湄大学等机构拓展合作，培养柬埔寨急需的民航飞机维修、保养等方面的工程师，为民航业提供人力资源储备，加快柬埔寨航空业发展。

澜湄大学培训中心的信息显示，中心目前有飞行学员16人、机务维修学员10人，2022年招生已经准备就绪。年轻姑娘玛特·玛尤姆来自柬埔寨磅清扬省磅特拉拉克县的一个普通农民家庭，今年顺利通过飞机维修工程师入学考试，成为一名机务维修学员。“我从小就对飞机感兴趣，一直想成为一名民航从业者。”玛尤姆正在接受理论培训，2024年毕业后，她将成为柬埔寨本土培养的首批飞机维修工程师之一。

澜湄大学培训中心董事长陈志成表示，随着柬埔寨民航业的发展，对航空领域专业人才的需求不断增加。不久前中国和东盟刚刚举行了建立对话关系30周年纪念峰会，柬埔寨作为东盟国家，和中国关系发展也将迎来更广阔的前景。“培训中心将和柬埔寨有关方面加强合作交流，完善柬埔寨民航专业培训体系，让更多年轻人圆梦蓝天”。

（本报曼谷11月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月30日 17 版）

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