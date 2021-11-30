本报记者 谢亚宏

“我的职业生涯与中国紧密相连。30年来，我到访过中国许多地方，目睹了这里发生的巨大变化。中国在国家建设和民生改善等诸多方面为其他国家树立了典范。”哈萨克斯坦驻华大使柯依舍巴耶夫日前在接受本报记者采访时表示。

出于对中国的浓厚兴趣，柯依舍巴耶夫在大学时选择就读中文专业，大学毕业后在北京、上海和乌鲁木齐等地担任驻华外交官。回国后，他先后在哈萨克斯坦外交部和总统府等部门任职。柯依舍巴耶夫表示，哈方高度关注中国发展成就和发展理念。“中国的高速公路和高铁网络四通八达，金融数字化转型和电子商务发展走在了世界前列，新能源汽车核心技术达到国际先进水平。”

2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲，提出共同建设“丝绸之路经济带”。柯依舍巴耶夫在现场聆听了讲话。“如今，共建‘一带一路’已经从理念转化为行动。哈萨克斯坦第一时间响应并参与其中，在产能合作、发展战略对接等方面与中方达成重要共识。哈中务实合作取得丰硕成果。”

柯依舍巴耶夫高度评价中国全面建成小康社会。他表示，中国领导人强调人民利益高于一切，这在哈萨克斯坦民众间引发强烈共鸣。“我曾在贵州农村见证了脱贫工作的开展。那里曾是中国最贫困的地区之一。去年底，贵州的贫困县全部脱贫摘帽，农民的生活水平得到显著提升，农村面貌焕然一新。中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，这在世界范围内绝无仅有。”

今年7月，哈萨克斯坦“祖国之光”党主席、首任总统纳扎尔巴耶夫在中国共产党与世界政党领导人峰会上发表视频致辞。“这体现出哈方重视与中国共产党加强交流。”在现场参会的柯依舍巴耶夫说，党际关系作为哈中永久全面战略伙伴关系重要组成部分，将继续发展，并造福两国和两国人民。

在疫情防控背景下，中哈经贸保持较快增长势头。柯依舍巴耶夫表示，农业合作是当前哈中经贸合作的亮点。2020年，哈萨克斯坦与中国在农产品领域的贸易额近6亿美元。哈方855家相关企业已获准向中国市场供应农产品。“期待未来两国各领域交往出现更多亮点，深化务实合作，更好造福人民。”

《 人民日报 》（ 2021年11月30日 17 版）

(责编：郝江震、袁勃)