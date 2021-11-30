本报记者 赵益普 韩 硕 毕梦瀛 龚 鸣

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生物多样性是城市发展的自然底色。在城市化进程中，保护生物多样性对于维护城市生态平衡、改善人居环境具有重要意义。在实现经济发展的同时，全面提升生物多样性保护水平是各国城市实现可持续发展的重要课题。

在泰国清莱，公园、植物园成为提升生物多样性保护意识的户外课堂；在意大利米兰，亲近自然的标志性景观让绿色建筑理念更加深入人心；在哥斯达黎加圣何塞，因地制宜的生态修复为更多野生动植物提供宜居空间……国外一些城市致力于加强保护生物多样性，在城市中为动植物留一片自在天地，实现人与自然和谐共处。

泰国清莱——

“花园进校园”，提升全民环保意识

郁郁葱葱的热带树木、千姿百态的奇异花朵、清澈见底的一汪碧水，还有生活其间的各种鸟类、鱼类、昆虫……在泰国清莱皇家大学，占地800公顷的皇太后花园让很多市民和游客流连忘返。“环境、生物、花卉等专业的学生还会来花园上课，这里是生物多样性保护最好的室外课堂之一。”清莱皇太后花园管理办公室主任披宾告诉记者。

清莱府位于泰国最北端，山川河流众多，是泰国生物多样性最丰富的地区之一。然而，一度快速的城市化进程导致生态环境压力增大，森林面积不断减少，许多动植物失去了生存家园。2008年，清莱府实施“改善城市生态环境，增加生物多样性”项目，由当地政府、清莱皇家大学等学术机构和公益组织主导，重点加强森林资源、城市环境、山区生态等保护，尤其注重提高居民的生物多样性保护意识。

通过实施“花园进校园”，清莱府的学校、政府、医院等公共机构内都建有植物园或小花园。许多大中小学的植物园兼具教学和游览的双重功能。例如，清莱第五中学依托校内植物园，将生态知识融入多门课程。学生们可以在植物园里学习植物特性、描画植物、寻找草药等，在潜移默化中提升生态环保意识。

在项目支持下，许多大学生、环保组织经常前往湿地、森林、山区等定期做生态观测。清莱皇家大学生物多样性与环境研究所的官网上记录了大量相关活动，几乎每年都有近10次的植树造林、养蜂培训、生物多样性论坛等活动。清莱皇家大学生物多样性与环境研究所副所长查玛拉表示，保护好生物多样性既要付诸具体行动，还要注意将生态知识、环保理念传给下一代。“经过持续努力，对自然环境的保护和热爱已成为清莱民众的共识。我们的目标就是将清莱变成一个大花园。”

因在可持续发展和城区生态保护领域的成就，清莱2011年获得联合国人居奖。清莱副省长碧武拉尼表示：“自然资源和生物多样性是清莱最宝贵的财富。”

意大利米兰——

“垂直森林”，打造城市绿色空间

时至深秋，在米兰寸土寸金的中央商务区，久负盛名的“垂直森林”（见上图，影像中国）已有层林尽染之感。“垂直森林”是两幢分别高80米和112米的公寓，其上共种植了800棵树木、1.5万株地被植物和5000株灌木。这里不仅提供了约5万平方米的居住空间，还开辟出近3万平方米的林地。据统计，此处栖息着1600种禽鸟和蝴蝶，俨然一处人与自然共生的绿色家园。

大楼的设计团队根据当地环境和气候挑选培育特色树种，不仅可以自然过滤太阳光线，创造舒适的居住环境，还可以让植物调节湿度，吸收有害气体和微粒。据悉，两栋建筑的施工成本比普通楼房高出5%，但其体现了打造绿色建筑的创新实践，同时也成为米兰城中的地标。

“我们视‘垂直森林’为树之家、人与鸟之家。在钢筋水泥林立的世界里，这样的绿色空间也是城市的‘空气净化器’。”“垂直森林”建筑师博埃里介绍。米兰市民埃玛努埃莱表示，“垂直森林”不仅让城市更美观，也让保护生物多样性的实践走进了大众生活。

近年来，米兰将生态环境保护作为城市发展的重要工作。2015年，米兰借举办第四十二届世界博览会契机推出《米兰宪章》，在生态环保方面提出一系列规划，提出将实施建筑和城市更新战略，把绿色基础设施作为实现城市环保、增进社会福祉的重要途径。“垂直森林”被当作城市生态多样性保护的重要借鉴成果。

目前，米兰还在实施一项名为“森林米兰”的人工造林计划，提出到2030年种植300万棵树木，达到平均每位市民一棵树的水平。米兰市政府正与米兰理工大学合作，就最佳树种选择、最佳种植地点等研究具体实施办法。该计划也致力于提高米兰市民的环保意识，让人工造林成为市民家门口的事情。城市环境需要创新，米兰正努力成为“绿色城市”的典范。

哥斯达黎加圣何塞——

“甜蜜之城”，吸引更多生物回归

将绿地作为基础设施纳入城市规划，是哥斯达黎加首都圣何塞的库里达瓦特地区保护城市生物多样性的一大举措。2016年，当地政府出台“甜蜜之城”政策，在21个街区新建或翻新64座绿化公园，将沥青地面变为绿地，通过大量种植本土植物，吸引蜜蜂、蝴蝶、蜂鸟等前来“定居”、传播花粉。

当地政府鼓励居民在自家花园中种植本土植物，旨在将每一条街道、每一个街区都变为良性循环的生态系统。许多植物旁都附有二维码，民众可以通过扫码阅读相关信息，增强对植物的了解，同时提升保护意识。

“甜蜜之城”是圣何塞加强城市生物多样性保护的一个缩影，与该市提出的“自然城市”项目异曲同工。

在圣何塞，托雷斯河与玛丽亚阿吉拉尔河承载了老一辈居民的美好记忆。为了清理河道、修复周围生态环境，“自然城市”项目在两条河流沿岸建立公园和绿地、修建非机动车道等，鼓励人们绿色出行。目前，该项目已完成部分建设，许多居民开始在沿河公园和绿道上享受优美风景。

生态环境的修复促进了许多野生动物的回归。“自然城市”项目负责人介绍，两条河流周围曾经栖息着丰富的鸟类、动物等。由于此前在城市建设中缺乏对生物多样性保护的规划，导致栖息地被破坏。如今，环境越来越好，野生动物数量也逐渐恢复，就连城里很少见到的树懒也出现在了河岸周边。

圣何塞的成功尝试获得积极认可。哥斯达黎加政府已将“自然城市”项目列入《国家脱碳计划》，计划进一步推进圣何塞河水治理及生态修复，并向其他城市推广“自然城市”项目，建立城市生物走廊，引导市民健康低碳生活。

（本报曼谷、罗马、里约热内卢、北京11月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月30日 17 版）

(责编：郝江震、袁勃)