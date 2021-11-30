本报记者 姜 宣

“中国对非洲的合作务实、公开、透明，无论是在基础设施、农业，还是工业、能源等领域。我赞赏中国与非洲的合作，因为这是互利共赢的。”尼日利亚总统工业贸易投资高级特别顾问西德尼日前在接受本报记者专访时，回顾了中非合作论坛机制建立以来取得的成果，认为非中在论坛框架下合作务实、高效，期待中非合作论坛第八届部长级会议取得圆满成功。

西德尼细数近年来中企在尼日利亚建设的工程：阿布贾至卡杜纳铁路、拉各斯至伊巴丹铁路，为尼日利亚的运输提速，人们的出行更加安全、便捷；阿布贾国际机场新航站楼、哈科特港新航站楼等项目，使尼日利亚成为西非乃至非洲最先进的航空枢纽；西非最大的港口莱基深水港完工后，将助力尼日利亚成为几内亚湾的贸易中心……

“非洲需要投资和贸易。一些西方势力希望通过炒作‘中国威胁论’等遏制中国发展，挑拨非中关系。”西德尼说，在共建“一带一路”过程中，在尼中国企业属地化水平越来越高，数以万计的尼日利亚人获得就业机会，生活得到改善，许多人因此摆脱了贫困。“中国真心实意地帮助非洲国家发展，中国是非洲国家真正的朋友。”

西德尼注意到，在尼发展的中国企业带来了先进的设备和技术，在发展中注重对员工的能力培养。除了在当地接受培训，一些尼日利亚工人还有机会到中国参加培训。“中国在技术转让方面的做法让人钦佩。”

西德尼说，没有国家能够独立应对像新冠肺炎疫情这样的全球性挑战，非洲国家在这些挑战面前尤其需要国际社会的帮助。“中国向非洲国家提供多批次紧急抗疫物资和疫苗援助，派遣医疗专家组，展现了非中命运与共的兄弟情谊。”

“在中非合作论坛机制下，非中关系愈加亲近。面对百年变局和世纪疫情，论坛55个成员克服困难、再聚一堂，共话合作、共谋发展，这本身便向世界传递出团结合作的积极信号。”西德尼期待非中合作涌现更多实实在在的成果，更多更好惠及广大非中人民。

（本报阿布贾11月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月30日 03 版）

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