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埃中合作前景将更加光明（国际论坛）

莫娜·萨利赫
2021年11月30日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　埃及是非洲第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家，埃中为全球抗疫合作树立了榜样

　　

　　埃及和中国两大文明古国是团结合作、互利共赢的典范。近年来，埃中关系取得长足发展。两国在卫生、能源、交通、贸易等多个领域开展密切合作。新冠肺炎疫情发生以来，埃中相互支持、相互帮助，体现了深厚的友谊与高度互信。

　　在中国抗击疫情的关键时刻，埃及卫生和人口部部长哈莱作为塞西总统特使携抗疫物资访华。双方就深化卫生健康领域合作深入交换意见，中方向埃方分享了疫情信息，提供了抗疫经验。位于埃及开罗、卢克索、阿斯旺的三大世界文化遗产地以灯光秀的形式同时点亮五星红旗，表达埃及政府和人民对中国抗击疫情的坚定支持。

　　抗疫期间，埃中展现出团结合作的力量。在两国元首的引领下，埃中精诚合作，共同抗疫，书写了双边友好关系史上新的动人篇章。中国履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，推进全球疫苗公平合理分配，助力全球团结抗疫，尽最大努力维护世界人民的健康福祉。去年12月首批中国疫苗的到来，使埃及成为非洲大陆第一个获得新冠疫苗的国家。

　　埃中为全球抗疫合作树立了榜样。中方多次向埃方捐赠防疫物资，提供最新版的防控和诊疗方案，开展专家视频交流等，为埃方抗疫提供支持和帮助。双方不断沟通协调，签署了关于新冠病毒疫苗合作意向书，加快推进抗疫合作。意向书签署仅半年后，中国疫苗在埃本地化生产项目正式灌装投产，短时间内即实现100万剂产量。埃及成为非洲第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家。埃及有望在满足本国需求后，成为非洲大陆的疫苗生产和出口中心。

　　团结合作是抗击疫情最有力的武器。中国与世界卫生组织合作，继续对新冠病毒开展科学研究；努力实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，加强发展中国家的疫苗生产能力建设；加强与中东、非洲各国的团结互助，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。埃及愿继续在卫生领域加强与中国合作。我相信，经历抗疫合作，埃中将迎来更加光明的合作前景。

　　（作者为埃及卫生和人口部高级媒体官员） 


　　《 人民日报 》（ 2021年11月30日 03 版）
(责编：袁勃、郝江震)

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