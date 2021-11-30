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外交部：

成功精彩的奥运会不取决于个别国家官员是否出席

2021年11月30日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月29日电  （记者张远南）针对有报道说美国政府可能于11月下旬宣布美官员将不出席北京冬奥会，外交部发言人汪文斌29日表示，一届成功精彩的奥运会需要的是冬奥大家庭的共同努力，而不取决于个别国家官员是否出席。个别国家一些人拿冬奥会做文章，将体育政治化，注定将受到国际社会的坚决反对。

　　汪文斌在当日例行记者会上说，北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。中方希望个别国家摆正自己的位置。

　　“而且根据奥运规则，各国政要出席奥运会是由本国奥委会发出邀请。”他说。

　　汪文斌说，美国等个别国家一些人拿冬奥会做文章，将是否派政府官员出席北京冬奥会的决定同所谓人权问题挂钩，实质是打着人权旗号进行抹黑炒作，将体育政治化。这明显违背《奥林匹克宪章》特别是“体育运动政治中立”原则，与“更团结”的奥林匹克新格言更是背道而驰。这注定将受到国际社会的坚决反对。

　　汪文斌说，当前，北京冬奥会筹备工作已进入倒计时冲刺阶段，包括国际奥委会在内的国际社会高度认可筹办工作，外国运动员热切期待来华参赛，其中包括为数众多的美国运动员。“我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我们一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，共同推动国际奥林匹克事业的健康发展。”汪文斌说。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月30日 03 版）
(责编：袁勃、郝江震)

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