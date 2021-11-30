本报达喀尔11月28日电 11月28日，塞内加尔总统萨勒在达喀尔会见国务委员兼外长王毅。

萨勒请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。他表示，塞中共建“一带一路”成果丰硕。两国务实合作促进了塞内陆地区发展，深刻改变了塞国家面貌，有效提升了塞经济竞争力。塞方希望同中方加强各领域合作，更多惠及两国人民。

王毅向萨勒转达习近平主席的亲切问候。表示两国元首建立了牢固互信，为中塞关系发展提供战略引领。中方愿继续推进双方各领域务实合作。

王毅说，中非合作论坛是发展中国家合作共赢的旗帜和南南合作的典范。感谢塞方在担任中非合作论坛共同主席期间为论坛建设和发展发挥的重要作用。中方一贯主张，非洲应成为国际合作的大舞台，而不是大国博弈的竞技场。中国将永远是非洲发展振兴最真诚可靠的伙伴。我们将坚定践行中国在联合国的一票永远属于发展中国家的承诺，坚定同非洲伙伴站在一起，共同维护发展中国家的正当权益。

萨勒说，塞方高度赞赏中方对非洲的无私帮助。中国主张公正包容的全球治理，完全符合包括非洲在内的广大发展中国家的共同利益。不公正的国际秩序应当改变，非洲的命运应当自己掌握。

萨勒表示，20年来，中非合作论坛在相互尊重基础上开展了富有成效合作，中方实施的一系列对非务实合作举措完全契合非洲发展需要，受到非洲各国普遍欢迎。期待习近平主席亲自出席此次会议开幕式并发表重要讲话，这对确保会议成功至关重要。

同日，王毅同塞内加尔外长艾莎塔举行会谈。

《 人民日报 》（ 2021年11月30日 03 版）

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