新华社北京11月29日电（记者刘红霞、谢希瑶）海关总署29日发布数据，今年前10个月，我国与非洲货物贸易总值为1.34万亿元，比去年同期增长27.4%。

数据显示，前10个月，我国对非洲出口7825.4亿元，同比增长24.5%；自非洲进口5581.4亿元，增长31.7%。

南非、尼日利亚、安哥拉、埃及和刚果（金）为我国在非洲的前五大贸易伙伴。数据显示，前10个月，我国与上述五国贸易额分别为2909.2亿元、1348.3亿元、1208.9亿元、1035.9亿元和719.8亿元，分别增长45.3%、25.8%、27.8%、30%和47.4%，合计占同期我国对非洲贸易额的53.9%。

海关统计显示，我国对非洲主要出口机电产品和劳动密集型产品，其中，出口机电产品3551.9亿元，增长21.4%，占同期我国对非洲出口总值的45.4%；出口劳动密集型产品2133.8亿元，增长22.3%，占27.3%。

中非合作论坛第八届部长级会议将于11月29日至30日在塞内加尔首都达喀尔举行。

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