新华社达喀尔11月28日电 11月28日，国务委员兼外长王毅在达喀尔会见出席中非合作论坛第八届部长级会议的津巴布韦外长沙瓦。

王毅表示，中津是命运与共的好伙伴、好朋友。在两国元首战略指引下，中津关系好上加好，充分彰显了全面战略合作伙伴的定位。感谢津方对中方维护核心利益的理解支持，中方也毫不动摇支持津方探索符合自身国情的发展道路，愿继续同津方一道，弘扬友好传统，加强发展战略对接，全面挖掘互利合作潜力，不断扩大务实合作，助力津发展建设取得更大进步。

王毅说，津巴布韦是中非合作论坛的坚定支持者、参与者。论坛成立20年来，中非合作成果遍布非洲各地，惠及亿万个非洲家庭。中方将在本次会议宣布一系列新的对非务实合作举措。期待津方为论坛的成功发挥积极作用。

沙瓦表示，津方钦佩中国取得的巨大发展成就，祝贺中国共产党百年华诞，高度赞赏中国坚持走和平发展道路，并为全球减贫事业和促进发展中国家整体发展发挥了重要作用。津方感谢中方支持帮助津实现经济转型。津方奉行“向东看”政策，将继续同中方坚定相互支持。

沙瓦表示，在中非合作论坛框架下，津中合作项目顺利推进，有力促进了津经济发展。津方坚定支持论坛建设，愿努力推动会议取得成功，开启非中合作新篇章。

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