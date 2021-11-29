新华社达喀尔11月28日电 11月28日，国务委员兼外长王毅在达喀尔同塞内加尔外长艾莎塔会谈后共同会见记者。

王毅说，当前正值全球抗疫和经济复苏的重要时刻。塞内加尔呼应非洲各国的殷切期待，克服疫情影响如期办会，展现了中非双方共克时艰、共谋发展的坚定意志，也是中非命运共同体的又一生动写照。再次感谢塞内加尔政府和人民为此次会议召开作出的重要贡献。

王毅说，中非合作论坛是中非集体对话的重要平台和务实合作有效机制，迄今已走过20年历程。在中非双方共同努力下，论坛已经成为国际发展合作的标杆、南南合作的典范。论坛成立以来，中国企业在非洲已修建铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，建设了80多个大型电力设施，援建了130多个医疗设施、45个体育馆、170多所学校，为非洲培训各领域人才共计16万余名。中国医疗队迄今诊治人数达2.3亿人次，中国提供的网络服务覆盖近7亿用户终端。如今，中非合作成果遍布非洲各地，深入到社区家庭。中非团结互助不仅巩固了非洲独立自主的政治地位，也增强了非洲的可持续发展能力，更绘就了中非友谊的壮丽画卷。2018年论坛北京峰会暨第七届部长级会议后，中非双方克服疫情影响，推动“八大行动”以及相应的融资支持基本落实到位。今年前10个月，中非贸易额逆势突破2000亿美元大关，全年有望实现历史新高，中国将连续13年蝉联非洲最大贸易伙伴国。中非合作每一天的进展都在为中非友好开辟新境界，为中非发展创造新机遇，为中非人民带来新福祉。

王毅表示，新一届论坛即将召开，非洲各国人民对会议成果充满期待，世界的目光将聚焦达喀尔。习近平主席和萨勒总统将在开幕式上发表主旨演讲。习近平主席还将总结中非交往的光辉历程，宣布一系列对非合作新的重大举措。中非双方将以构建新时代中非命运共同体为目标，规划未来三年及更长一段时间中非关系发展蓝图。

王毅指出，相信在中塞双方和论坛全体成员共同努力下，本届论坛会议必将圆满成功，为非洲实现抗击疫情和经济复苏的“双胜利”作出新的贡献，在中非关系史上树立新的里程碑，为构建新时代中非命运共同体开启新的伟大征程。

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