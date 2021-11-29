人民网约翰内斯堡11月26日电 （记者闫韫明）11月26日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴南郊，由中国铁建所属中国土木工程集团有限公司承建的中国援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目迎来主体结构封顶。

中国驻非盟使团团长刘豫锡、非盟委员会社会事务委员阿米拉出席封顶仪式。

刘豫锡对中非团队密切配合、攻坚克难的合作表示赞赏，对项目全体建设者致以崇高敬意。他指出，中非是好朋友、好伙伴、好兄弟，双方守望相助、并肩战斗，共同应对新冠疫情，持续推动中非合作走深走实。中方愿继续同非盟方一道，不断凝聚共识，增进合作，铸就更加紧密的中非命运共同体。

阿米拉表示，非洲疾控中心项目是非中卫生健康共同体的坚实基础，感谢中国政府落实中非医疗领域合作，提供资金援建该项目，期待项目能在2023年1月全面落成并正式运营。

据了解，该项目于2020年底正式开工，总建筑面积达23570平方米。包括办公行政区、应急响应中心、信息中心及生物实验室等。作为落实中非合作论坛框架内“健康卫生行动”的重要内容，该项目是打造新时代更加紧密的中非命运共同体的重要举措，也是继非盟总部大楼之后，中非友谊和团结协作的又一标志性建筑。项目建成后，将成为非洲大陆第一所拥有现代化办公和实验条件，设施完善的全非疾控中心。将进一步提升非洲疾病预防、监测和疫情应急反应速度，增强非洲公共卫生防控体系和能力，切实造福非洲人民。

(责编：艾雯、常红)