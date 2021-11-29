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中国赴黎维和建筑工兵分队高标准同步完成多项任务

2021年11月29日15:58 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特11月29日电（赵剑烈 庄小好）中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队28日高标准完成了苏迪曼营防空掩体修整、爱尔兰和波兰营装甲车战斗阵地掩体构筑、尼泊尔营标准围栏搭建等多项施工任务，受到联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）官员一致好评。

根据年度防卫工程计划安排，该分队年底前要承担27项工程任务。这些任务大多位于黎巴嫩与以色列边境“蓝线”附近，分布在13个不同营区，分属5个出兵国，危险系数高，作业难度大。

在尼泊尔营区，经过近20天努力，立体建筑连施工小分队高标准完成430米营区标准围栏及石笼墙搭建任务。此前，由于长期高温暴晒、雨水冲刷，该营地周围防御设施损毁严重，基本失去原有的防卫功能。施工区域位于斜坡上，车辆和机械无法靠近，官兵们通过肩挑手提的人工作业方式，将10多吨重的施工材料运送到施工点。

在苏迪曼营区，作战勤务保障连施工小分队需要完成防空掩体修整任务。据友军反映，旧的防空洞漏雨情况严重，安全风险较高。受领任务后，施工小分队先后2次勘察施工地域，认真研究方案，提前10天完成任务。

在爱尔兰和波兰营区，平面建筑连施工小分队经过7天连续奋战，完成了2个装甲车战地掩体的构筑任务，为友军应对日益紧张的黎以边境局势，提供了坚实、过硬的防护屏障。

中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队自今年8月轮换部署以来，已经完成了13项年度施工任务和7项临时性任务。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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