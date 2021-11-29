新华社德黑兰11月29日电（国际观察）伊核谈判重启 前景不容乐观

新华社记者高文成 王守宝

经历5个多月停滞后，伊朗核问题全面协议相关方29日将在奥地利首都维也纳就美国、伊朗恢复履约举行新一轮谈判。

分析人士指出，目前伊朗政府有较强意愿通过谈判减缓西方制裁对伊经济的影响，但由于伊朗与美国在解除制裁、核查等一些关键问题上仍存较大矛盾，此轮谈判前景并不乐观。

重启意愿

伊朗外长阿卜杜拉希扬26日说，尽管美国违反伊核协议，伊朗仍将“怀着诚意”参加即将重启的伊核谈判，希望能达成一份“良好且可核查”的协议，重返伊核协议意味着“遵守其所有条款和内容”，西方国家必须以一种“新的、建设性的”方式参与新一轮谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈推迟至今。

分析人士指出，受美国制裁等因素影响，伊朗目前通货膨胀率高达45%以上，食品价格过去一年中上涨超过60%，失业率也较高，18岁至35岁群体失业率达到17.6%，全国有三分之一家庭生活在贫困线以下。伊朗政府有较强意愿通过谈判来解除制裁，从而使伊朗经济和民众摆脱当前困境。

伊朗国际问题专家阿卜杜勒-礼萨·哈迪扎德说，伊朗新政府外交团队在谈判中采取实用主义，强调结果，而不是“为了谈判而谈判”。

会前交锋

重新恢复国际原子能机构对伊朗核设施的全面监督是本次谈判的一项重要议题，也是谈判相关方的一个交锋点。伊朗希望全面解除制裁，而美国等西方国家则强调伊朗必须在核查问题上合作，还对伊发出威胁。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议。伊方5月24日决定将协议延期一个月。根据该协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控摄像头，继续其必要的核查和监督活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。

国际原子能机构总干事格罗西24日在访问伊朗后表示，未能解决与伊朗之间“悬而未决”的问题，包括无法进入卡拉季市一处离心机部件生产车间安装监控摄像头。美欧等国以此为由在谈判前对伊朗施压。

美国驻维也纳国际组织代表团发表声明说，如果伊朗“不合作”的态度不能立即得到纠正，国际原子能机构理事会应在今年年底前重新召开特别会议以应对危机。英国、法国和德国也发表联合声明，敦促伊朗恢复与国际原子能机构的全面合作。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德在社交媒体上回应说，美国和三个欧洲国家在伊核谈判前忙着“发表虚假声明、增加制裁、制造扭曲的叙述”。伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪说，国际原子能机构受到大国“政治影响”。

分析人士指出，这番“口水战”是伊朗与美国等国围绕伊核问题展开交锋的一个缩影，也给此轮谈判蒙上阴影。伊朗政治学者阿卜杜勒-礼萨·法拉吉·拉德指出，西方国家试图影响世界舆论，让大家忽略是美国先退出的伊核协议，转而指责伊朗为伊核协议的失败负责。

临时协议

美国媒体披露，美国政府正在考虑与伊朗签署一份临时协议，旨在通过解除有限数量的制裁，换取伊朗停止部分核活动，为后续谈判争取时间。但有分析人士认为，根据目前伊朗方面对此轮谈判提出的要求，很可能不会接受这份临时协议。

一方面，美国在伊核问题上出尔反尔，导致伊朗对美缺乏信任。阿卜杜拉希扬26日说，美国最近表态愿意重回伊核协议，却两次对伊朗部分个人和企业实施制裁，这是“自相矛盾、言行不一”的行径。他要求美国必须就不再退出伊核协议做出“充分和认真的保证”。伊朗外交部前发言人哈米德-礼萨·阿塞菲还说，需要搞清此类协议的细节，以便对其进行评估，“这可能是一个美国设置的陷阱”。

另一方面，由于伊朗停止铀浓缩活动等恢复履约的措施更容易显现成效，而美方在解除制裁、解冻资金等过程中可能面临复杂情况，因而伊朗更希望美方迈出第一步。

俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫指出，美国很长时间没有与伊朗谈判，忘记了伊朗不会在压力下做任何事情。阿塞菲也表示，谈判应在确保伊朗利益的情况下结束，伊朗不可能在压力下签署不符合其利益的协议。

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