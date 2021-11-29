约翰·萨布劳（左）和许大学（右）正在为观众讲解画作“旧金山湾区”。人民网记者 邓圩摄

人民网帕拉奥图11月23日电 （记者邓圩）地处硅谷中心的帕拉奥图坤利亚当代艺术中心，正在展出的当代艺术展“水: 生命之源”在当地引起较大反响。

美国著名生态艺术家约翰·萨布劳(John Sabraw)的作品有的仿佛悬停在星际的星球，有的仿佛被搅动着的水体，静态之中隐含着不安，色彩绚丽又充满独特的肌理。令观众触动的是这些画作与环境、以及致力于改善环境的人们和事件之间的关联，画家利用其独特的画作警示公众环境问题，同时向致力于改善水环境的科学家们致敬。

约翰·萨布劳出生于英格兰的莱肯希思 (Lakenheath)。他的绘画、素描和协作装置以生态意识的方式制作，他在许多项目上与致力于可持续发展创新的科学家合作。

约翰·萨布劳和他的作品。人民网记者 邓圩摄

正在硅谷进行的本次展览中，萨布劳特意创作了以旧金山湾区为主题的绘画，在这个作品的创作中，他与旧金山湾区（Menlo Park）门罗帕克市的环保材料公司（Novoloop ）洛乌鲁普合作，将洛乌鲁普公司的创新环保材料——回收塑料作为创作材料之一，融入他以旧金山湾区地图为构图的画作，展现了该地区水道与人类废弃物之间复杂而密切的关系，以及人们致力于改善环境的努力。

萨布劳告诉记者，他希望将艺术、科学和创业结合，与可持续解决方案的创新科技合作，唤醒人们对日益紧迫的环境问题的警醒和重视。

正在展出的另一幅画作中，萨布劳利用了麻省理工学院的阿什莉·贝克维斯（Ashley Beckwith）和德雷珀实验室（Draper Labs）研发的蒙特利松材料样品。这是一项环保创新工艺，探索如何在实验室生长木材，从而在不砍伐树木的情况下生产纸张。萨布劳将实验室生产的蒙特利松材料磨碎混合到绘画颜料中，创作出抽象的蝴蝶构图，在唤起人们关注环保新工艺的同时，也关注到把锐减的蒙特利松林作为栖息地的帝王蝶种群。

更值得一提的是，萨布劳此次在硅谷展示的每一幅画都使用了一种来源自矿山污染的水环境颜料。萨布劳坦诚，对这种颜料的研究和使用融合了他10多年来对环境问题的思考和行动。

从被污染的水体中提取的绘画颜料。人民网记者 邓圩摄

萨布劳生活在美国俄亥俄州，那里有数千座废弃煤矿，这些煤矿把酸性污染物排放到附近的水道中，已成为公共安全和环境的危害。作为俄亥俄大学艺术教授的约翰·萨布劳对溪流河谷被煤矿污染的程度感到震惊，他希望能够找到一种方法通过创作，警示人们关注环境问题。在技术专家的支持下，他尝试从污染的水体里提炼分离氧化铁，最终转化为安全、可持续的艺术颜料。虽然历经无数次摸索和失败，最终，这些环保绘画颜料已经被著名的画材公司（Gamblin）甘布林生产，并在此次硅谷展览期间发布。这些颜料销售额的一部分将用于帮助进一步治理环境污染。

约翰·萨布劳在废弃煤矿污染的溪流中试验提取氧化铁绘画颜料（资料图片）

“高科技的发展对世界环境产生深远的影响，提高硅谷社区的环保意识十分重要。”坤利亚艺术中心的负责人许大学表示。他认为当代艺术旨在关注当代面临的问题，希望通过展览就环境问题进行思考和对话。

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