人民网联合国11月28日电 （记者李晓宏）今年感恩节期间，一场独特的中国风音乐会为纽约观众送去节日的盛宴。当地时间11月28日，由中国对外文化集团有限公司打造的“中华风韵”系列音乐会“远近之间”在林肯中心爱丽丝·杜莉音乐厅（Alice Tully Hall）上演。琵琶大师吴蛮携手林肯中心室内乐协会（CMS）多位国际顶尖艺术家集中演绎了谭盾、叶小纲、陈怡、周龙等当代中国作曲家的室内乐精品。

中国驻纽约总领事黄屏为此次演出发来贺词，他表示：“音乐是连接人们心灵的桥梁，可以拉近彼此距离，增进相互了解。中美艺术家联袂演出，以中西合璧的音乐呈现方式，为纽约观众带来中国人民的美好祝愿，也带来耳目一新的独特音乐体验。”

当天的演出阵容强大，汇集了八位优秀的中美音乐家。吴蛮作为跨文化交流的标志性人物，曾五次获得格莱美唱片“最佳演奏”和“最佳世界音乐专辑”提名，通过多年努力让中国传统乐器琵琶成功走向国际。2013年吴蛮被《美国音乐年鉴》评为“年度演奏家”，成为该奖项设立以来第一位获此荣誉的传统器乐演奏家。林肯中心室内乐协会（CMS）参演艺术家则包括了钢琴家吉尔·冯萨特（Gilles Vonsattel）、小提琴家陈思蕾（Stella Chen）、小提琴家克里斯汀·李（Kristin Lee）、中提琴家保罗·纽鲍尔（Paul Neubauer）、青年大提琴家何思昊、长笛演奏家塔拉·海伦·奥康纳（Tara Helen O'Connor）、单簧管演奏家大卫·席夫林（David Shifrin）等，他们都曾在国际大赛中获奖，兼具卓越的个人能力和彼此间丰富的合作经历，默契十足，给现场观众带来一场顶级水准的室内乐盛宴。

编排方面，音乐会曲目选择多元且兼具传统与当代交融的特色。两部为琵琶与弦乐四重奏创作的作品分别来自享誉国际的作曲家叶小纲与谭盾之手。叶小纲的《栀子花》汲取了湖南岳阳地区的民间戏曲和民歌元素；谭盾的《琵琶与弦乐四重奏协奏曲》则将巴赫的印记与中国民歌《小白菜》的旋律紧密铺陈。两部作品都将东西方元素巧妙融合，让中国乐器琵琶与西洋弦乐生动“对话”。当天的演出，观众真切领略到这两位大师级作曲家作品同台碰撞与交融的风采。

当天演出中，同样令观众惊艳的还有作曲家周龙和陈怡的作品呈现。作为首位获得国际大奖普利策音乐奖的华裔音乐家，周龙善于从古典诗词、神话传说中获取灵感。此前创作的《九钟传说》就取材于《山海经》中所描绘的远古传说。声音仿佛也能散发色彩与光芒。演出中，只听钢琴内低音弦的敲击声发出隆隆的声波，伴随来自最高音域的微振动，宛如峡谷中随风飘来的钟声，独特的钢琴技巧、弦乐声响和单簧管代表的风声让这部扣人心弦的作品呈现出绮丽色彩。同样是享誉世界的华裔作曲家，美国国家艺术与科学院终身院士陈怡创作的《西南小曲三首》，则融入了景颇族、彝族、苗族的音乐元素。传统吹奏乐器“勒绒”，景颇族口弦、巴乌以及苗族的葫芦笙等乐器的演奏及彝族民歌《阿诗玛》精华运用于其中，让观众现场感受到中国少数民族原生态音乐带来的灵魂震撼。

此外，音乐会还展示了作曲家林品晶“春”系列作品中的《又一春》及作曲新星戴薇的新作《瓦砾中的曼陀罗》。林品晶自幼便对东方纯净、含蓄、写意的美情有独钟，其多数作品均浸染在东方美学意境之下，而《又一春》将东方诗意淡雅与西方创作技法自然融合与交织，给观众以全新美学享受。作曲新星戴薇目前在美国普林斯顿大学攻读作曲哲学博士，其新作《瓦砾中的曼陀罗》在“中华风韵”品牌支持下首次亮相纽约林肯中心，一展中国当代青年作曲家之风采。

据悉，中国对外文化集团有限公司自2009年起着力打造文化交流品牌“中华风韵”，曾先后将《牡丹亭》《丝路花雨》《十里红妆》《花木兰》《沙湾往事》《孔子》《朱鹮》《昭君出塞》等优秀中国民族舞剧推上林肯中心的舞台。今年11月，“中华风韵”以音乐会的形式重返纽约，11月13日的“东西之间”交响音乐会作为该品牌疫情后首次线下亮相北美，吸引了近2000名观众到场观看。11月28日的“远近之间”音乐会继续延展音乐版图，探索当代中国室内乐。两场音乐会处处体现东西方文化的比较和融合，为海外华人带去温暖乡音的同时，也向更广大的美国观众展示全球化之下的当代中华艺术之美。

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