人民网讯 11月25日，由中国社会科学院重点学科“大国与中东关系”项目组、社会科学文献出版社共同主办的《俄罗斯的中东政策：从列宁到普京》发布会暨俄罗斯与中东关系学术研讨会在京举行。《俄罗斯的中东政策：从列宁到普京》作为目前俄罗斯研究的重要著作，对百年来苏联/俄罗斯与中东国家关系的发展进行了全面而深入的梳理。

本书译者、中国社会科学院西亚非洲研究所研究员唐志超对新书做了介绍。前驻沙特、埃及大使兼驻阿盟代表、前中东问题特使吴思科，中国政府叙利亚问题特使、前驻伊朗、埃塞大使兼驻非盟代表解晓岩，国际关系学院教授罗英杰，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚主任张宁分别就《俄罗斯的中东政策：从列宁到普京》进行点评。

唐志超作为本书的主要译者，对本书的特点进行了概括。首先是权威性，作者瓦西里耶夫是俄罗斯中东研究的权威。第二是内容性，瓦西里耶夫查阅了大量的文献档案，采访了多位政要。第三是独特的写作风格，似访谈、像传记，又类似记者随笔，是一个非典型的学术著作。第四是本书为国内中东学界提供了创新性的研究视角。

吴思科表示，他认为在新时期研究中东问题乃至国际问题，我国学界要有自己的第一手研究、第一手建树，否则只能被动跟随，很难掌握话语权。因此他希望通过对这本书的翻译、出版、推介，能够对上述研究现状起到一些促进和启迪作用。

解晓岩将个人的亲身经历与书籍相结合，谈论了俄罗斯在中东地区的一系列外交举措和布局，强调俄罗斯的中东政策确实值得学界思考、借鉴，需认真关注与研究其在中东的外交政策。

罗英杰谈及在莫斯科国际关系学院他和普里马科夫的互动过程，表示俄罗斯对于中东的关注非常多，对中东的研究比我国更加透彻，中国站在俄罗斯角度研究中东的文章并不多，本书恰好可以弥补这一领域的空白。

(责编：艾雯、常红)