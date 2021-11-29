人民网曼谷11月29日电 （记者刘慧）日前，由浙江省文化和旅游厅主办的“云上浙江”线上展览在马来西亚、新加坡、越南同步上线，邀请东南亚民众一起体验浙江的美景、美食和人文风情。

“云上浙江”线上展览分为“山水间”“博物志”“百工巷”“绕梁音”“江南味”五大版块，从风光、历史、非遗、艺术、美食五个方面展示浙江的多元魅力。

在“山水间”版块，观众可通过视频直观欣赏到巍峨壮丽的普陀山、“淡妆浓抹总相宜”的西湖、风光旖旎的京杭大运河，感受乌镇的小桥流水人家、钱塘江浪潮的汹涌澎湃、温岭石塘的独特风情……多个标志性景点为观众呈现一个“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”的锦绣浙江。“绕梁音”版块则呈现了具有当地特色的精彩演出，让观众大饱耳福。

浙江拥有浩如烟海、异彩纷呈的物质与非物质文化遗产。进入“百工巷”版块，犹如置身于江南的古镇，顺着街巷逛下去，道路两侧有龙泉青瓷、西湖绸伞、嵊州核雕、乐清细纹刻纸、湖笔等各式各样的店铺，点击进去，就可以通过视频了解这些传统技艺。比如，乐清细纹刻纸是乐清当地独具一格的民间工艺，以“刻”代“剪”，能在几厘米见方的纸上呈现各种图案。刀法精妙入微，图案细如发丝、栩栩如生。在视频中可以看到一位非遗技艺的传承人演示这项工艺，让观众在领略中国传统艺术美的同时，也见识到了中国的“工匠精神”。

“博物志”版块则通过历史文物、器物、建筑等来多方面展现浙江历史。观众可通过虚拟场景在线参观由浙江多家文博机构提供的百件珍贵文物，欣赏宋元以来丰富多彩的漆器艺术，体验江南枕水而居的粉墙瓦黛、世代聚族而居的深宅大户、连绵群山里的夯土泥屋等浙江当地建筑艺术。有的还伴以语音讲解和3D图像展示，让观众多渠道了解浙江丰富的历史文化。

浙江菜是中国的八大菜系之一。在“江南味”版块，观众仿佛进入了一个热闹的美食街，点击进入街道两侧的饭馆，可以通过视频感受浙江各地的美食文化。杭州的东坡肉、茶香鸡，台州的食饼筒、海鲜宴，衢州的开化清水鱼、常山贡面，宁波的汤圆、酒糟核桃羹……多种味道构成了一个有滋有味、多姿多彩的浙江。

马来西亚旅游、艺术和文化部长南希·舒克里表示，“云上浙江”线上展览可以让马来西亚人民体验浙江的美景，为旅游文化领域的双边交流开启新篇章。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖说，随着“一带一路”倡议的进一步推进，浙江省与马来西亚在文化旅游方面的合作前景必将更加广阔、更加光明。

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