新华社北京11月29日电 《经济参考报》29日刊登周武英的文章《多国疫情反复经济复苏再添不确定性》。文章摘要如下：

新冠变异病毒奥密克戎毒株的出现搅动各方神经，给全球经济复苏增添新的不确定性。

受新冠疫情等多重因素影响，金融市场日前发生震荡。欧洲三大股市全线大跌；出于对经济增长承压和燃料需求缩减的担忧，2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格与纽约商品交易所轻质原油期货价格大幅下跌；包括铜、棉花、咖啡和玉米在内的大宗商品出现大跌。

多个国家或地区陆续发布或准备出台针对南部非洲国家航班和旅客的入境限制措施。世贸组织日前决定推迟原定于11月30日至12月3日举行的第12届部长级会议。

目前，关于新毒株对整体疫情的影响仍不明朗。分析人士认为，如果奥密克戎毒株扩散较快，将进一步加剧供应链紧张，对正受新一波疫情困扰的欧洲经济来说，复苏前景将更加曲折。

英国智库牛津经济研究院称，疫情反复可能给英国货币政策前景蒙上阴影。凯投国际宏观经济咨询公司经济学家尼尔·希林担心，新毒株加速传播可能导致当前劳动力短缺状况更加严峻。

由于油价居高不下导致通胀处于高位，美国联合多国宣布释放原油储备，但市场仍不为所动，欧佩克等产油国即将召开会议讨论未来是否提高每月增产计划。局势的变化让市场人士措手不及，也给欧佩克决策带来新的考量因素。

一些分析人士担心，奥密克戎毒株可能带来的威胁会使多国央行推迟考虑加息计划，直到情况更为明朗。

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