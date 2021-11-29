新华社北京11月29日电 新冠变异病毒奥密克戎的出现令全球防疫面临新挑战。卫生专家认为，富裕国家超量囤积新冠疫苗导致疫苗分配不平等，是催生这一新毒株的重要因素。

英国南安普敦大学全球卫生问题高级研究员迈克尔·黑德告诉美国有线电视新闻网，先前大规模流行的新冠变异病毒均出现在疫情严重且未受控制的地区，如英国去年12月首次报告发现阿尔法毒株，印度今年2月报告发现德尔塔毒株。

南非11月9日首次检测出奥密克戎毒株。黑德说，全球仍有许多人没有接种新冠疫苗，如撒哈拉以南非洲地区；奥密克戎毒株的出现“是全球接种速度过慢的自然结果”。

11月19日，行人走过美国纽约一辆新冠疫苗接种车。（新华社发，郭克摄）

世界卫生组织数据显示，在低收入国家，至少接种一剂新冠疫苗的人口占比仅为7.5%，因奥密克戎毒株受到旅行限制措施影响最重的8个非洲国家，疫苗接种率普遍偏低，其中马拉维低至5.6%。在高收入国家，63.9%的人口已经接种至少一剂疫苗。

英国惠康基金会总监杰里米·法勒说，奥密克戎的出现凸显保障疫苗及其他抗疫资源更公平分配的必要性。“新毒株的出现提醒我们，疫情远未结束。分配不公是拖延疫情的因素。”

黑德说，“较富裕的国家囤积的剂量超过实际所需量，没有兑现向（世卫组织主导的）新冠肺炎疫苗实施计划捐助疫苗或直接向其他国家捐助疫苗的承诺”，是导致南非等许多国家缺乏疫苗的原因之一。

8月20日，人们在南非约翰内斯堡一处新冠疫苗接种点外排队等待接种疫苗。（新华社记者陈诚摄）

按照世卫组织的计划，今年年底前应实现每个国家至少40%人口接种疫苗；2022年年中前接种率达到70%。这一目标目前看来似乎难以实现。相较全球已接种疫苗总量，各国通过新冠肺炎疫苗实施计划所获疫苗数量少。

世卫组织全球卫生筹资大使、英国前首相戈登·布朗在英国《卫报》27日发表的文章中写道，“发展中国家部分人口没有获得接种，如今反过来使我们苦于应对”，“新毒株在最贫穷的国家出现，对最富裕国家的人群，甚至是已经完成全程接种的人群构成威胁”。

南非夸祖卢-纳塔尔大学传染病理学家理查德·莱瑟斯认为，富裕国家对南非报告奥密克戎毒株作出的反应正是这些国家自私表现的例证。他说，英国和欧洲作出的“唯一和最大反应”是实施旅行禁令，却“只字不提帮助非洲国家控制疫情，尤其没有提解决疫苗分配不公的问题。我们一整年都在就这一问题发出警告。现在，我们看到了后果。”（惠晓霜）

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