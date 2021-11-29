新华社北京11月29日电 欧洲忙于应对新冠变异病毒德尔塔毒株引发的疫情反弹，而新变种奥密克戎的出现让各国更加绷紧神经。除针对最早通报新毒株感染病例的南非及其周边国家实施旅行禁令，不少欧洲国家还重新收紧国内防疫措施，恢复室内场所戴口罩、商店缩短营业时间等规定。

荷兰政府规定，从28日起，所有酒吧、餐馆和大部分商店每日17时以后停止营业。卫生部门对26日从南非约翰内斯堡飞抵首都阿姆斯特丹后新冠病毒检测为阳性的61名旅客作基因测序，现已确认其中13人感染奥密克戎毒株；流调人员正在联系22日以来从非洲南部国家入境的大约5000名旅客，追踪病毒扩散途径。

11月25日，在德国法兰克福，人们在一处新冠疫苗中心外排队等待接种疫苗。（新华社记者逯阳摄）

德国总统弗兰克－瓦尔特·施泰因迈尔28日在《星期日图片报》发表文章，呼吁德国民众“遵守（防疫）规定，再次减少与他人接触……好让各家学校和托幼机构不必再次关门、我们不必再次暂停公共生活”。

截至28日，德国已确诊3例奥密克戎毒株感染病例，同时主要由德尔塔毒株扩散引发的第四波疫情势头未减，使医疗系统承受压力。德国科学院呼吁政府迅速实施“限制人员接触”措施并维持几周，对已接种疫苗的人群也不例外；另外呼吁扩大加强针接种范围并对医护人员等高风险人群强制接种疫苗。

英国卫生大臣赛义德·贾维德28日告诉英国天空新闻频道，从30日起，英格兰地区民众在商店内和搭乘公共交通工具时必须戴口罩。英国政府7月解除英格兰地区的口罩令，而苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区政府保留了公交系统和大部分室内场所强制戴口罩的规定。新命令意味着英国全境将统一执行这一防疫措施。

11月25日，一名戴口罩的男子前往英国伦敦一家诊所。（新华社记者李颖摄）

不过，据英国广播公司报道，每天接触公众的零售业和医护人员认为，口罩令本就应该坚持执行。英国商店、配送和相关行业工会指责政府官员“在基础与合理的防疫措施（指令）方面来回变”。英国护理学院主管卡萝尔·波佩尔斯通说，口罩令“是我们已经呼吁执行的事情，不该是由于病毒新变种出现而迫使首相采取行动”。

英国前一天宣布确认境内发现两例奥密克戎毒株感染病例，两人之间有关联，而且近期均有南部非洲旅行史。

英国已把南非、纳米比亚等10个非洲国家列入“红色警戒”旅行警告清单，禁止这些国家居民入境英国，而有近期相关旅行史的英国和爱尔兰公民入境后需要在指定酒店隔离10天；其他海外旅客入境英国后最迟第二天必须接受核酸检测，在获得阴性结果之前自我隔离。任何奥密克戎疑似病例的接触者必须自我隔离，无论是否接种过疫苗。

11月25日，人们在英国伦敦佩戴口罩出行。（新华社记者李颖摄）

英国首相鲍里斯·约翰逊27日说，当前防疫新规属“临时性和预防性”措施，三周后将重新评估，正好赶在大部分学校圣诞节放假之前。不过，他强调，需要“减缓新变异毒株在英国境内的传播速度”，因为入境限制措施“仅能缓冲和推迟新变异毒株到来（的影响），并不能完全阻止它”。

按照贾维德的说法，英国当前状况“远没到”重新实施居家办公等措施的地步，因为实施这类措施可能需要在经济、社会和民众心理健康方面付出“沉重代价”。（沈敏）

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