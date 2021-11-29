新华社布鲁塞尔11月29日电 通讯：欧洲这个冬天有点冷

新华社记者周啸天 孟鼎博

11月，连续多日的降雨让意大利首都罗马气温骤降。街上，行人裹紧了棉衣。回到家里，人们也盘算着打开暖气应对寒潮。而对45岁的报刊亭摊主马尔科·西尔韦里而言，今年过冬的成本已让他感到寒意逼人。

西尔韦里的小店开在罗马一处交通繁忙的路口。他本不应为生计担忧，但最近一次收到账单时，西尔韦里明显感受到能源价格上涨的压力。“过去几个月，每个月都会多几欧元，但这个月账单飙升，这实在令人难以接受。”他告诉新华社记者，最近两年先是经历新冠疫情，现在又是能源价格上涨，一连串打击让人不堪重负。

今年下半年，意大利能源价格连续数月攀升。据当地媒体估算，2021年一般家庭燃气费支出将比去年增加155欧元，涨幅为15%；电费支出将比去年增加145欧元，涨幅约30%。

据意大利能源监管局数据显示，7月1日至今，普通家庭和小企业的电费支出上涨了9.9%，天然气支出上涨了15.3%。

意大利能源分析师亚历山德罗·马兰戈尼说，影响能源价格的因素包括天然气供应收紧，以及疫情影响减弱后全球经济复苏导致的需求增加。

由于天然气在意大利能源消费结构中占比很高，因此受到的影响也比很多欧洲国家更严重。数据显示，天然气占欧洲整体能源消费结构的比重为24.6%，而意大利为39.2%，可再生能源仅占19%。马兰戈尼认为，如果能源价格持续走高，必将对意大利经济复苏造成阻碍。

意大利政府试图通过拨款30多亿欧元来缓解能源价格上涨对家庭和小公司的压力。西尔韦里说：“政府应该更多帮助个人和小企业免受能源涨价影响。”

西尔韦里的故事正在欧洲多个国家上演。在西班牙巴塞罗那，71岁的面包师奥罗拉·穆尼奥斯也因近期急剧上涨的电价而苦恼。过去一年多，疫情对她的面包店已经造成了不小冲击。

据西班牙媒体报道，10月份，西班牙平均电价达到每兆瓦时212.29欧元，比9月高出了56.15欧元。这也使2021年10月成为该国历史上电价最高的月份。

“没有人能料到电费会涨这么多，” 穆尼奥斯说，“现在每月电费已经从4000欧元增加到6000欧元左右，我只能分期付款，也把每个面包的售价提高了10到15分，但这完全不能弥补增加的成本。”

虽然穆尼奥斯从政府领取了部分补贴，但对她来说，这只是杯水车薪，远远不够弥补面包店的损失。她希望政府部门能够给这些身处困境之中的企业更快速有效的帮助。

“我拿到的政府补助够给10个人，也从供应商和面包师协会那里得到一些帮助，但我有27名员工。我们是家族企业，我该解雇谁，又能解雇谁呢？现在每个月的境况都变得越发艰难。”她说，在渡过难关前，只能靠积蓄勉强支撑。

大城市的小企业主艰难度日，小城镇的生活更不好过。距西班牙首都马德里约50公里的马尔查马洛镇是一个人口约5000人的小镇，这个镇上的小企业主们勉强熬过了疫情时期的低迷，如今又要面对高昂的电费。

美发店老板杰玛说：“我们正从疫情的影响中慢慢恢复，但能源价格又上涨了。这里的一切都要用电，吹风机、热水和暖气都是。”为留住客户必须保持价格不变，但成本上涨了，实在难以维持生计。酒吧老板安赫尔·冈萨雷斯对此也深有同感：“酒吧里有洗衣机、洗碗机、冰箱、空调……这是一笔很大的开支。”

不仅企业主在为电费头疼，普通居民也在发愁：冬季来临，能源价格飞涨，对于许多西班牙家庭来说将是一个难熬的寒冬。

马尔查马洛镇居民卡门甚至觉得连取暖费都成为了问题。“每个月我都需要支付一大笔费用。我退休了，家里还有孙子孙女，只能靠丈夫的养老金过活。”

能源价格的快速增长推高了通货膨胀，即将来临的假期也笼罩在危机的阴影中。分析人士认为，消费者在圣诞节和新年假期的消费能力可能受到影响。意大利10月通胀率为2.9%。意大利企业联合会发出警告，如果通胀率上升到3%至4%，圣诞节期间的消费可能减少27亿欧元至53亿欧元。

(责编：苏缨翔、燕勐)