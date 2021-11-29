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综合消息：荷兰和加拿大报告奥密克戎毒株感染病例

2021年11月29日13:07 | 来源：新华网
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新华社北京11月29日电 综合新华社驻外记者报道：荷兰和加拿大两国28日均报告了感染新冠变异病毒奥密克戎毒株的确诊病例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所28日发表声明说，目前该国从来自南非的航班乘客中发现了13例感染奥密克戎毒株的确诊病例。目前对更多病毒样本的检测仍在进行中，因此奥密克戎毒株感染病例有可能还会增加。

为减缓奥密克戎毒株的扩散，该机构呼吁最近一周内所有来自南非、博茨瓦纳、马拉维、莱索托、斯威士兰、纳米比亚、莫桑比克和津巴布韦的乘客接受新冠病毒检测。

加拿大安大略省28日宣布，在首都渥太华确诊两例奥密克戎毒株感染病例。加拿大卫生部发表声明称，这是加拿大发现的首批该毒株感染病例。

这两例病例最近从尼日利亚返回加拿大，目前正在隔离中。加拿大公共卫生部门正在进行相关接触者追踪工作。

继包括南非在内的一些国家报告了感染奥密克戎毒株的确诊病例后，世界卫生组织26日将这一毒株列为“需要关注”的变异毒株。英国、德国、意大利、俄罗斯、澳大利亚27日和28日陆续报告感染该毒株的确诊病例。为防范该毒株传播，多国紧急取消航班、限制旅客入境、升级防控措施。（执笔记者：王钊；参与记者：王湘江、李保东）

(责编：苏缨翔、燕勐)

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