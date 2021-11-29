新华社达喀尔11月28日电 当地时间11月28日，国务委员兼外长王毅在达喀尔会见出席中非合作论坛第八届部长级会议的莫桑比克外长马卡莫。

王毅表示，莫桑比克是中国在非洲的重要合作伙伴。近年来，两国政治互信不断深化，各领域合作成果丰硕。两国人民守望相助，共同抗击疫情，传统友谊进一步升华。中方高度重视中莫关系发展，愿以两国元首重要共识为指引，以论坛会议召开为契机，推动两国全面战略合作伙伴关系取得更大发展。

王毅说，在双方共同努力下，两国经贸合作克服疫情冲击持续发展。中方愿继续在共建“一带一路”、中非合作论坛以及中国－葡语国家经贸合作论坛框架内，加强同莫方在基础设施、农业、能源等各领域互利合作，帮助莫桑比克实现更快发展。

马卡莫热烈祝贺中国共产党成立一百周年，愿同中国加强政党联系和治国理政交流。她表示，莫中传统友谊深厚，两国始终坚定站在一起。莫桑比克人民对中方帮助莫桑比克实现独立深怀感激，中国的支持更使莫对未来发展信心十足。莫方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国维护核心利益。愿同中方加强战略互信，深化互利合作，在国际事务中团结协作。

双方表示将共同推动中非合作论坛第八届部长级会议取得圆满成功，为中非合作注入新动力。

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