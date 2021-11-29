新华社莫斯科11月28日电（记者黄河）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日表示，俄罗斯不会攻击任何国家，有关俄罗斯可能发动侵略的指控“毫无根据”。

据塔斯社报道，佩斯科夫这一表态是针对乌克兰方面做出的回应。据悉，乌克兰总统泽连斯基26日在一次新闻活动中表示，乌克兰不打算在东部的顿巴斯采取军事行动，但俄罗斯总统也必须公开声明，俄不会全面入侵乌克兰。

佩斯科夫对此表示，俄罗斯没有准备、也不准备对任何国家发动任何进攻。俄罗斯是一个绝对热爱和平、致力于与邻国保持良好关系的国家。针对俄罗斯的有关指控很可能是乌克兰为自己动用军事手段解决乌东部局势问题而打掩护。他说，西方和乌克兰媒体煽动起了“歇斯底里的情绪”，还得到了乌克兰政客支持，这是俄方“绝对不能接受的”。

美国《政治报》网站11月1日发表多张卫星图片称，俄罗斯在俄乌边境地区部署兵力。佩斯科夫2日即回应说，美国媒体的卫星图片是“低端的爆料”，照片上的“边境地区”实际上是俄罗斯斯摩棱斯克州的叶利尼亚，该地区不与乌克兰接壤，而是毗邻白俄罗斯。

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