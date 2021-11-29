新华社达喀尔11月28日电 当地时间11月28日，国务委员兼外长王毅在达喀尔同塞内加尔外长艾莎塔举行会谈。

王毅表示，中塞是好朋友、好伙伴，是发展振兴路上的同行者。在两国元首引领下，中塞合作全面加速推进。中方祝贺塞方抗击疫情取得重要成果，经济复苏迈出积极步伐，坚定支持塞方走自主发展道路。中方感谢塞方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予的支持，愿同塞方深化政治互信，加强全方位合作，助力塞加快实现发展振兴。中方将继续向塞方提供疫苗，支持塞打造西非疫苗生产中心，愿同塞方开展疫苗研发生产、病毒检测合作，帮助塞早日战胜疫情。

王毅说，中塞都是发展中国家，在国际和地区事务上有着相同或相近看法。中方祝贺塞担任2022年非盟轮值主席国，支持塞方代表非洲在国际和地区事务中发挥更大作用。中方愿同塞方加强协调，共同维护发展中国家正当权益。

艾莎塔祝贺中国共产党成立一百周年和中国恢复联合国合法席位50周年，钦佩中国在中国共产党领导下取得了辉煌成就。她表示，塞中合作内涵丰富，前景广阔。塞方坚定奉行一个中国原则，坚定支持中国维护主权和领土完整。感谢中方对塞发展提供的全方位、强有力支持，塞中秉持透明、负责任原则开展合作，为塞经济恢复发展提供了重要助力。塞欢迎更多中国企业赴塞投资。

艾莎塔表示，塞中两国在国际事务中立场高度契合。塞方愿以担任中非合作论坛共同主席国和非盟轮值主席为契机，推动塞中、非中合作，共同维护发展中国家正当权益。

王毅表示，非洲国家和国际社会聚焦明天将举行的中非合作论坛第八届部长级会议。相信在中塞双方共同努力和非洲各国支持下，会议将取得丰硕成果，为规划中非下一步全方位合作明确路线图，向着共同构建新时代中非命运共同体迈出更加坚实的步伐。中方愿同非方一道，相互支持，深化互信，共同发出中非加强团结合作的信号。艾莎塔表示，两国元首明天将共同出席会议开幕式并发表重要讲话，塞方期待同中方一道，把会开好，共同塑造中非美好未来。

会谈后，双方共同见证签署双边合作文件并共同会见记者。

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