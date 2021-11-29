新华社达喀尔11月28日电 当地时间11月28日，国务委员兼外长王毅在达喀尔会见出席中非合作论坛第八届部长级会议的塞拉利昂外长弗朗西斯。

王毅表示，今年是中塞建交50周年，两国元首成功通话，为中塞关系发展指明了方向。中方珍视中塞长达半世纪的友好关系，愿同塞方一道，加强相互支持，深化互利合作，将两国传统友谊发扬光大。

王毅说，面对疫情，两国人民同舟共济、共克时艰。中国克服困难，最先向塞方运送抗疫物资和新冠疫苗，三支中国医疗专家队投身塞抗疫一线，中国农业渔业专家逆行赴塞。中方将继续向塞提供疫苗、医疗物资援助，深化各领域务实合作，助力塞方抗疫和经济复苏发展。

王毅表示，中塞在重大国际问题上有着高度共识。我们都主张要合作共赢，不要零和博弈；要公平正义，不要霸凌霸道；要尊重多样，不要唯我独尊。中方支持塞方在国际事务中发挥更大作用，愿同塞方加强团结，继续相互支持，维护发展中国家共同利益和发展空间。

弗朗西斯表示，中国是塞拉利昂的好朋友，塞方为塞中传统友好深感骄傲，愿同中方一道，落实好两国元首达成的新共识。塞方赞赏中国政府在抗疫中展现出的全球领导力，感谢中方为塞经济发展和抗疫、特别是疫苗接种提供的支持和帮助，愿同中方开展基础设施、农业等领域互利合作，欢迎中国企业赴塞投资。塞方坚定支持不干涉内政原则，支持中方正义立场，愿同中方加强在多边事务的协调合作。

双方就即将举行的中非合作论坛第八届部长级会议交换意见，一致同意共同推动会议取得圆满成功。

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