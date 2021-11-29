位于泰缅边境清道县的清迈教联高级中学。人民网记者 孙广勇摄

人民网清迈11月29日电 （记者孙广勇）从泰国北部城市清迈出发，沿着蜿蜒的盘山公路行驶三个小时后，记者来到泰缅边境清道县大谷地的清迈教联高级中学。几位工匠正在粉刷教室，浅蓝色的墙壁在天空白云和青翠山林映衬下显得十分温馨。“由于疫情，学校刚刚开学，孩子们终于可以在洁净的教室里读书了。”校长王明明对记者说。

这栋两层教学楼已使用10年，有20间教室，学校投入资金20万泰铢，把所有教室内外墙壁全部粉刷。记者进入粉刷后的教室，看到窗明几净，墙上贴着中国古代诗人的画像，黑板上写着“学习进取、超越自我”。近期，泰国新冠病例增长居高不下，学校安排不同年级学生分批次上课，以确保安全。

工匠对清迈教联高级中学教学楼进行粉刷。人民网记者 孙广勇摄

看着焕然一新的教学楼，王明明露出欣慰的笑容。“筹集一点资金，就优化一下学校设施。记者您别笑话我们，会议室的窗帘都是花了三年才全部安装的。”王明明说。

清迈教联高级中学建于2011年5月，是泰缅边境的泰北华人村在泰国教育部注册的合法华校，是第一所在泰国教育制度下与中国文化学习相互交融，取长补短，紧密联系的中文学校。为了建设这所旨在与祖籍国教育接轨、搭建与祖籍国联系平台的新型学校，清迈地区华人村华文教师联谊会会长王相贤，与杨明兴、廖国安、李有旺、杨大文、陈忠勇等侨领共投入4500多万泰铢成立该校。学校以“自立自信，和谐发展”为校训，成为国侨办评定的“海外华文教育示范学校”，共有学生1300余名，教师37位。2011年10月，王相贤被国侨办评为“海外华文教育杰出人士”。

王明明是王相贤的女儿，此前在曼谷经商，三年前回到村里帮助父亲办学。她说：“作为生意人，我一直觉得父亲的做法亏本了。但经过几年的亲身办学经历，我明白了为孩子们学习中文、传承中华文化，我们付出多少都是值得的。”

傍晚时分，记者看到一群群背着书包的学生，既有三四岁的幼儿、也有十几岁的少年，说说笑笑走入校园。大谷地村的孩子们在泰国政府泰文学校下课后，来到中文学校学习中文。学校开设了听说读写译各科教程，注重教学管理和学生学习习惯的养成。教学过程中老师能够采用多种方法激发学生的学习兴趣，促进学生有效参与教学互动，十年来学校培养了大批人才，他们在曼谷、清迈等城市就业，改变了自己和家庭的生活。

在学校的展示栏，记者看到初三学生鲁新玉用汉字写的文章：“当我被家人牵着小手，背着可爱的小书包走进那整整齐齐的幼儿园时，我才知道原来学校里有那么多的新鲜事儿，可以和同学们一起玩耍，一起唱儿歌，画画，跳舞等。多年过去，随着时间的流逝，我对知识的热爱也是倍增了，每天总会在知识的海洋里徜徉。”

清迈教联高级中学庆祝中国教师节的展板。人民网记者 孙广勇摄

在学校，记者还看到师生们舞狮、打陀螺、唱山歌等中华传统文化和民俗表演，以及书法、绘画、舞蹈等文化活动。教联分校初三学生谭凤仙考入中文师范班，即将前往中国留学。她告诉记者：“学成后，要回到村里当老师，教更多的孩子学中文。”

“做老师就要执着于教书育人，有热爱教育的定力，淡泊名利的坚守。从艰苦到幸福，我一直深爱着华文教学，尽心，尽力，尽性地让每一位学生成为中华文化的继承者，更要做一个中华文化的传播者。”在清迈教联高级中学执教多年的李惠兰老师对记者说。

再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。以前华人村村民上山砍竹子、砍木头，简简单单搭建起以篱笆为墙，茅草为顶的教室为孩子们上课。现在大家掏出积蓄建设更好的华文学校。“作为华人，应该秉承吃苦耐劳，不屈不挠的民族精神，弘扬民族文化，才能逐步摆脱贫穷。必须尽最大的能力来创造学习环境，让华人村的孩子也有机会接受老祖宗的文化教育，为自己的将来打好基础。现在中国支持经费、选派教师、赠送教材，帮助学校获得了巨大发展。但由于疫情影响，村民收入减少，学校便减免学费，这样一来每学年就有120万泰铢的短缺，但我们一定会坚持下去！”王相贤坚定地说。

为了帮助更多的山村孩子学习中文，王相贤倡议成立了清迈地区华人村华文教师联谊会，旨在整合各华人村华校的资源，“以大扶小，聚众助寡”的方式，使平时获取教育资源无门的偏远学校可以正常运转，并为当地众多华裔青少年寻求赴华留学渠道，为华文教师争取深造机会。目前，联谊会共有会员学校37所，在校学生万余名，会员学校遍及清迈、清莱、夜丰颂。

王相贤对记者表示，要坚持办好华文教育，把泰北华文教育推向更高台阶，让泰北华人村成为弘扬中华文化、促进中泰友好的桥梁。帮助学生们成为有文化、有梦想、有作为的人才。

谈到学校的未来，王明明说：“我们将向泰国教育部门申请注册成立“清迈教联高级职业技术学校”，开设财会、旅游、计算机、师范等专业。争取在教联高级中学成立“海外华文教育中心”，开展教师培训交流、文艺职业教育培训，建立国内相关院校的海外生源基地等，成为清迈乃至泰北华人村华文教育的一面旗帜。”

中国驻清迈总领馆总领事吴志武表示，希望华人村的乡亲和老师们克服疫情带来的困难，继续支持华文教育，弘扬中华文化，用传统美德和正确价值观培养青少年。希望同学们努力学习，成为促进泰国经济社会发展、传承中泰友好的接班人。

站在清迈教联高级中学的山坡上，对面就是缅甸。如今，泰缅绵延500公里的边境线上，有上百所华人村华文学校，成为在泰缅边境地区传承中国文化的重要机构。想起深山里华人村的曲折经历，和他们对华文教育的坚持，记者写下这篇文字，希望让更多的人了解其中的艰辛与执着，给予更多关注。为了中华文化在泰北传承与弘扬，为了泰北山村的发展，为了山村孩子的出路。

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